【ひらがなクイズ】空欄に共通する「2文字のひらがな」は？ 料理のプロや国名がヒント
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、日本の食文化や世界の地名、そして家事にまつわる言葉などをミックスしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。
□□まえ
□□つき
□□りあ
まな□□
ヒント：和食のプロの料理人を何と呼ぶ？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「いた」を入れると、次のようになります。
いたまえ（板前）
いたつき（板付き）
いたりあ（イタリア）
まないた（まな板）
料理人の「板前」や、かまぼこなどの「板付き」、そして調理道具の「まな板」といった「板」に関連する言葉の中に、美食の国「イタリア」が隠れていました。同じ「いた」という音でも、漢字の「板」を当てるものから、外国の地名まで、全く異なるジャンルが出来上がるのが言葉パズルの面白いところです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、日本の食文化や世界の地名、そして家事にまつわる言葉などをミックスしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□まえ
□□つき
□□りあ
まな□□
ヒント：和食のプロの料理人を何と呼ぶ？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：いた正解は「いた」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「いた」を入れると、次のようになります。
いたまえ（板前）
いたつき（板付き）
いたりあ（イタリア）
まないた（まな板）
料理人の「板前」や、かまぼこなどの「板付き」、そして調理道具の「まな板」といった「板」に関連する言葉の中に、美食の国「イタリア」が隠れていました。同じ「いた」という音でも、漢字の「板」を当てるものから、外国の地名まで、全く異なるジャンルが出来上がるのが言葉パズルの面白いところです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)