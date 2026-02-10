福島県の市で「子育てがしやすい」と思う市ランキング！ 2位「郡山市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年10月27〜28日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、子育てがしやすい市に関するアンケートを実施しました。
その中から、福島県で「子育てがしやすいと思う市」の結果をご紹介します。
【6位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「福島県内でも比較的大きな都市で、子育て関連のイベントや施設が充実しているという印象があるためです」（30代女性／東京都）、「商業施設や医療機関、教育機関が集中しており、子育て世帯にとって便利な生活環境が整っています」（60代男性／香川県）、「医療・教育・商業施設が充実。子育て支援制度も整備されている」（70代男性／宮城県）といった声が集まりました。
回答者からは「福島市は、共働き子育てしやすい街ランキング2023・2024で2年連続東北地方第1位に選ばれていて、子育て世代の移住者も増えており、魅力的な子育て支援があるからです」（60代女性／愛知県）、「5年連続で待機児童ゼロや18歳まで医療費無償化の実績があるから」（40代回答しない／佐賀県）、「ひとり親家庭の生活の安定や子育ての負担軽減ができる支援やサービスが整っているから」（40代女性／宮城県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：郡山市／53票郡山市は、福島県の中央に位置する中核市で、商業と交通の要所として発展してきました。東北新幹線や磐越自動車道など主要交通網が交差し、県内でも屈指の利便性を誇ります。大型商業施設や医療機関が集まり、都市的な暮らしやすさを感じられるのも魅力。さらに、18歳までの医療費無料化をはじめとした積極的な子育て支援策が整っており、働く世代や子育て世帯にとって住みやすい環境として支持を集めています。
1位：福島市／122票福島市は、福島県の県庁所在地であり、行政の中心として発展してきました。春には桃の花が街を彩り、秋には果物狩りが楽しめるなど、四季を通じて自然の恵みを感じられる環境が魅力。大学や文化施設も多く、教育・文化の両面で充実した環境が整っています。5年連続で待機児童ゼロを達成しているほか、18歳までの医療費が無料となるなど、子育て支援策も手厚いのが特徴で、安心して子育てができる街として高い評価を得ています。
