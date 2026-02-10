いよいよ2月11日、県勢が登場します。ミラノ・コルティナオリンピックのスノーボードハーフパイプは11日から予選が行われます。それを前に冨田せな選手や平野歩夢選手が公式練習で軽やかな滑りを見せました。



公式練習に姿を現したのは妙高市出身の冨田せな選手です。北京オリンピックでの銅メダルに続き、今回もメダルの獲得が期待されます。シーズン前には新しい技にも取り組んでいたといいます。





〈冨田せな選手〉「本当に後悔のない大会にしたいと思っているので、今まで以上に練習も私なりに頑張ってきたので、しっかりいい滑りができたらいいなと思っています。格好いい滑りをしたいので、高さやスタイルにはこだわってやっていきたい」開会式で旗手を務めたことについては…〈冨田せな選手〉「オリンピックの素晴らしさとか、 スノーボードの魅力とかをより発信できたらいいなと思っています」一方、複数個所の骨折の影響が心配されている平野歩夢選手。9日に続き、10日も回転を含む高いエアを披露。心配を感じさせない滑りを見せていました。スノーボードハーフパイプ、女子の予選は11日、男子の予選は12日。県勢の活躍が期待されます。