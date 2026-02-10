Z世代のトレンド「グラノーラ・ガール」とは？ 大人女性も取り入れたい「トレンドスタイル」4選
Z世代を中心とするファッショントレンドの中で、大人の女性にも取り入れやすいのが「グラノーラ・ガール」。「自然体で健康的な人」「山ガールの都会版」「都会育ちのアウトドア好き」といったイメージを体現する女性像を指します。
フリース、ダウンベスト、ニット、チェックシャツなど、アウトドア系のアイテムに、都会的なエッセンスを取り入れるのが、グラノーラ・ガール流のスタイリング。グラノーラのように、ブラウン系を基調に、ナッツやドライフルーツのような彩りを添え、ミルクのようなホワイト系を組み合わせると、「グラノーラ・ガール」カラーコーディネートが完成します。
今回は、大人女性が取り入れたいグラノーラ・ガールのコーディネートをご紹介します。
アイボリーとブラウンの組み合わせは、見る人に安心感や優しさを与える配色。ボリューミーなボアに対し、動くたびに揺れるプリーツスカートは、視覚的にメリハリを生みます。この素材のギャップが、おしゃれ上級者な雰囲気を演出します。
この写真は、カジュアルなボアと縦のラインを強調するマキシ丈プリーツスカートで、愛され感と落ち着きの絶妙なバランスをかなえたコーディネート。ぽってりとしたスクエアトゥのショートブーツを合わせて、きれいめカジュアルに仕上げています。
カーキとブラウンは、どちらも自然界にある色同士なので相性は抜群。明るめのライトカーキを選ぶことで顔周りが暗くなりすぎず、ブラウンの持つ温かみと合わさって、落ち着いているけれどどこか華がある絶妙なニュアンスが生まれます。こなれた大人の格好よさと、程よいリラックス感が漂うアースカラーコーディネートとなります。
この写真は、光沢のあるブルゾンと柔らかいニットを組み合わせたコーディネート。アースカラーコーディネートは、一歩間違えると地味になりやすい色合わせですが、素材感に特徴があるため非常に今っぽく都会的な雰囲気です。インナーのライトグレーのスウェットが、ハンサムなブルゾンとレディライクなスカートのバランスを取り持ち、大人の余裕を感じさせます。
アイボリーとカーキの組み合わせは、自然体でエフォートレスな印象。ミリタリー由来の武骨なカーキも、アイボリーと合わせることで柔らかく洗練された都会的なスタイルにアップデートされます。
この写真は、サロペットという子どもっぽくなりがちなアイテムを、リブニットの質感と色づかいで大人カジュアルに昇華させた、非常にセンスを感じる構成です。デニム地のタフさとカーキのワーク感がアクティブで親しみやすい印象を作り、リブニットの繊細さがサロペットのラフさを抑えています。バッグとブーツをキャメルでそろえ、品のいいカジュアルに着地しました。
無機質でクールな印象のダークグレーと、土っぽく温かみのあるブラウン。この対照的な色の掛け合わせは、非常にトレンド感のある配色です。全体的にトーンを落としたダークトーンコーディネートになるため、知的で落ち着いた印象を与えます。
この写真は、シャギーニットという少しかわいらしいアイテムを、あえてイージーパンツというメンズライクな要素で中和するバランス感覚が秀逸。甘い色を使わず、シルエットも程よくゆったりしているため、こびない格好よさが際立ちます。ベージュの先のとがったパンプスで女性らしさをプラス。洗練された印象を演出しています。
いつものアースカラーコーディネートにトレンド感を取り入れたいときは、グラノーラ・ガールのエッセンスを取り入れてみてください。グラノーラ・ガールは、甘めからハンサムまで、幅広いコーディネートを楽しめます。今回ご紹介した4つの例を参考に、新しいスタイルにチャレンジしてみてくださいね。
▼松本 英恵プロフィール
カラーコンサルタント歴20年。パーソナルカラー、カラーマーケティング、色彩心理、カラーセラピー、ラッキーカラー（色占い）などの知見を活用し、カラー監修を行う。執筆、メディア出演、講演、企業研修の講師など幅広く活動。近著に『人を動かす「色」の科学』。
(文:松本 英恵（カラーコーディネートガイド）)
