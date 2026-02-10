高級感とスポーティさを兼ね備えた過激モデル

街中で目にするコンパクトカーは、今や単なる移動手段にとどまらず、個性や性能を楽しむ対象としても進化しています。

小さいボディながら高出力を誇るモデルや、最新技術を惜しみなく搭載した車種も登場し、選ぶ楽しみが増えているのです。

【画像】超カッコイイ！ “カローラ”サイズで「420馬力超え」の斬新「“4WD”コンパクトカー」です！（14枚）

そんななか、特に注目されるのが、ドイツの高級ブランドが手がけるコンパクトパフォーマンスカーです。

今回取り上げるのは、メルセデス・ベンツのスポーティブランド「AMG」が開発した「A 45 S 4MATIC＋」。

このモデルは、メルセデス・ベンツ「Aクラス」をベースにしており、通常のコンパクトカーとは一線を画す性能と装備を備えています。

Aクラス自体は1997年に初登場し、現行モデルは2018年から販売されている4代目で、ロー＆ワイドなプロポーションが特徴です。そのスタイリングは、街中であっても一目で存在感を示します。

インテリア面では、最新のインフォテインメントシステム「MBUX」を搭載。音声認識機能は学習型AIにより進化しており、ナビやエアコンの操作を直感的に行うことが可能です。

また、上位モデルの「Sクラス」と同等の先進運転支援システムも備え、安全性と快適性を同時に実現しています。

Aクラスの中で頂点に位置するA 45 S 4MATIC＋は、その性能の高さでも注目されます。

特に日本市場では2024年11月に、全国300台限定の「A 45 S 4MATIC＋ Final Edition」が登場しました。

ボディサイズは全長4455mm×全幅1850mm×全高1410mm、ホイールベース2730mmで、トヨタ「カローラスポーツ」（全長4375mm×全幅1790mm×全高1460mm、ホイールベース2640mm）に近いサイズ感です。

外装はAMGならではの個性が光ります。ボンネットに刻まれたAMGエンブレムや、「45 S」のデカール、19インチの鋳造アルミホイール、固定式リアウイングなど、特別感のあるデザインが施されています。

ボディカラーにはシリーズ初の「AMG グリーンヘルマグノ（マット）」や、日本限定の「MANUFAKTURマウンテングレーマグノ（マット）」、さらには「ポーラーホワイト（ソリッド）」が用意され、選択の幅も広いです。

内装は、スポーティかつ高級感を追求した仕様になっています。「45 S」と刻まれたAMGパフォーマンスシートやフロアカーペット、ナッパレザーを用いたAMGパフォーマンスステアリング、AMGロゴ入りのステップカバーなど、細部まで特別仕様となっています。

運転席に座ると、まるで小型スポーツカーのコックピットにいるかのような印象を受けます。

パワートレインには、職人の手作業で組み立てられた2リッター直列4気筒ターボエンジン「M139」が搭載されており、最高出力421PS、最大トルク500Nmという、2リッターエンジンとしては世界トップクラスの性能を発揮します。

トランスミッションはAMGスピードシフトDCT 8速デュアルクラッチを採用し、駆動方式は状況に応じて前後に駆動力を配分する4WDシステム「4MATIC＋」です。

この組み合わせにより、コンパクトカーでありながらスポーツカーに匹敵する走行性能を体感できます。

さらに、日本限定のFinal Editionはその希少性も魅力です。生産台数がわずか300台と限られており、AMGのこだわりが凝縮された仕様は、単なる移動手段を超えた「所有する喜び」を提供します。

価格（消費税込み）は1185万円で既に販売終了していますが、2026年2月時点の中古車市場では900万円台後半で取引されています。

決して手軽とは言えませんが、性能・装備・希少性を総合的に考えれば、納得のいく一台です。