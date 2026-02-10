USJコラボ史上No.1？ アトラクション→世界的DJ監修で“クラブ化”大反響「良すぎて3回乗った」「超ノリノリのお姉さん集団とかいてマジクラブ」
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）のアトラクション『スペース・ファンタジー・ザ・ライド』が、期間限定バージョンとなり、話題を集めている。
【写真】『スペース・ファンタジー・ザ・ライド 〜CLUB ZEDD REMIX〜』に乗るZeddの表情
グラミー賞受賞歴を持つ、世界的DJ／プロデューサー・Zeddが完全監修する『スペース・ファンタジー・ザ・ライド 〜CLUB ZEDD REMIX〜』が、1月30日から登場。8月17日までの期間限定で実施されている。
屋内型スピン・コースターの『スペース・ファンタジー・ザ・ライド』は、スペファンの愛称で親しまれ、宇宙を大冒険する内容が人気。今回、Zeddとのコラボレーションにより“新音楽体験”ライド・アトラクションとなった。ライドの動きとシンクロしたEDMが響き渡り、クラブのパーティーのような縦ノリのビートを楽しめる。
SNSでは「スペファンコラボ史上No.1です」「良すぎて3回乗った」「超ノリノリで最高」「夜になるとより、クラブ感が出て みんなノリノリ」「超ノリノリのお姉さん集団とかいてマジクラブ」など、多くの声が寄せられている。
Zeddも「このプロジェクトを実現するために、信じられないほど素晴らしいチームの皆さんとご一緒できたことに、感謝の気持ちで胸がいっぱいです。言葉では言い尽くせないほど、幸運で、ありがたい経験でした」とコメントを寄せている。
