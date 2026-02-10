断水による休業を伝える飲食店の張り紙＝１０日午後、箱根湯本駅前

神奈川県内有数の観光地・箱根の中心市街地となる箱根町湯本地区や塔ノ沢地区の広い範囲で１０日午前から断水が続いている。寒波による水道管の凍結や少雨が原因とみられ、一時的な給水はできるものの、完全復旧のめどは立っていないという。箱根観光の玄関口である箱根登山電車箱根湯本駅周辺では、多くの飲食店が休業し、ホテルでも温泉が使えなくなるなどの影響が出ている。

町によると、同日朝に水道の使用量が急激に増えて配水池の水位が大幅に下がったため、防災無線などでくみ置きを呼びかけた上で午前９時半から約１３００世帯への水道水の供給を止めた。町は寒波の影響で家庭や店舗などの水道管が凍結・破裂して水が漏れ、使用水量が急激に増えたとみている。

１月の降水量が極端に少なかったことで配水池の水位が低く、水の供給が間に合わなかったことも原因という。横浜地方気象台によると、１月に町内で観測された雨量は２・５ミリで、１月としては１９７６年に次いで観測史上２番目に少ない記録だった。

断水の影響は地元住民にとどまらない。観光客でにぎわう箱根湯本駅周辺の飲食店の多くは閉じられ、店先には「断水のため休業いたします」と手書きの紙が張られていた。ホテル「箱根水明荘」（同町箱根湯本）では、温泉の利用を停止。くみ置きの水を使って清掃をするなど、対応に追われている。