¡Ú¿·ÆüËÜ¡Û¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¤¬À®ÅÄÏ¡¤È¤Î£Ö£±Àï¤Ø¼«¿®¡Ö¤·¤Ã¤«¤êµ¤»ý¤Á¤òÁ°¤Ë½Ð¤·¤Æ¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤ÎÀï¤¤¤ò¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£±£±Æü¤ÎÂçºåÂç²ñ¤ÇÀ®ÅÄÏ¡¡Ê£²£¸¡Ë¤È¤Î£Ö£±Àï¤ËÎ×¤à£Î£Å£Ö£Å£ÒÌµº¹ÊÌµé²¦¼Ô¤Î¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¸ø³«Ä´°õ¼°¤Ç·èÀï¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡²¦ºÂÀï¤òÍâÆü¤Ë¹µ¤¨¤¿¤³¤ÎÆü¡¢Î¾¼Ô¤Ï¸ø³«Ä´°õ¼°¤ÇÂÐÖµ¡£À®ÅÄ¤«¤é¡ÖÌÀÆü¤Ï¥³¥¤¥Ä¤¬¤³¤Î£Î£Å£Ö£Å£Ò¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò²¶¤Î¹ø¤Ë´¬¤¯¡£¤½¤ì¤À¤±¤À¡£¥Æ¥á¡¼¤Ï¤½¤Î¤¿¤á¤ËÌÀÆü¡¢Âçºå¤ËÍè¤ë¤ó¤À¡£Ê¬¤«¤Ã¤¿¤«¡¢¤è¤¯³Ð¤¨¤È¤±¥Ð¥«¥ä¥í¡¼¡£¤½¤Î¥Ù¥ë¥ÈËá¤¤¤Æ¤¤¿¤«¡©¡¡¤·¤Ã¤«¤êËá¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î²¶¤Î¹ø¤Ë´¬¤±¡×¤ÈÄ©È¯¤ò¼õ¤±¤¿¥¦¥ë¥Õ¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥Ù¥ë¥È¤Î¥¥ì¥¤¤µ¤È¤«µ¤¤Ë¤¹¤ëÊý¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È±þÀï¤·²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤Ç²¶¤¬¤ªÁ°¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ù¥ë¥È¤òËá¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£¤Þ¤¢ÌÀÆüÉ¬¤º¾¡¤Ã¤Æ¡¢²¶¡¢¼¡¤Î¥·¥ê¡¼¥º»î¹ç¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥¥ì¥¤¤Ë¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Á°²¦¼Ô£Å£Ö£É£Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶â¤ËÅÉ¤ê¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤¿¥Ù¥ë¥È¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤òÍ½¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Á°¾¥Àï¤Ç¤Ï¶Ë°·³ÃÄ¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ê£È¡¥£Ï¡¥£Ô¡Ë¡×¤Î¥é¥Õ¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ë¶ìÀï¤â¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£¥¦¥ë¥Õ¤Ï¡Ö¥º¥ë¤¤Àï¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Â´ØÀá¤ÎÆþ¤êÊý¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢Í×½êÍ×½ê¤Çµ»½ÑÅª¤Ê¤È¤³¤í¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¤·¡£ËÍ¤¬¤·¤Ã¤«¤êµ¤»ý¤Á¤òÁ°¤Ë½Ð¤·¤Æ¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤ÎÀï¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡×¤È¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤òÇ®Ë¾¡£¤·¤«¤·À®ÅÄ¤«¤é¤Ï¡Ö¤Õ¤¶¤±¤í¡£¥³¥¤¥Ä¤¬¡Ê£±·î£´ÆüÅìµþ¡Ë¥É¡¼¥à¤Ç¤É¤ó¤Ê¾¡¤ÁÊý¤·¤¿¤«¸«¤¿¤À¤í¡£¤É¤¦¸«¤Æ¤â¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼Çã¼ý¤À¤í¡£¤¤¤ä¿³È½Çã¼ý¤À¤Ê¡£²¿¤Ê¤é¿¿¤óÃæ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ä¥Ä¡ÊÃª¶¶¹°»ê¡Ë¤âÍí¤ó¤Ç¤ë¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¤Î¤«¡©¡¡²¶¤Ï¤³¤ó¤Ê¥ä¥Ä¤òµö¤¹¤ï¤±¤Ë¤¤¤«¤Í¤ó¤À¤è¡£ÌÀÆü¤ÏÀ©ºÛ¤Î°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤¿»î¹ç¤À¡×¤ÈÍýÉÔ¿Ô¤Ë¤âÇ¨¤ì°á¤òÃå¤»¤é¤ì¤¿¡Ä¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿£±¡¦£´¥É¡¼¥à¤Ç¤Ï£Å£Ö£É£Ì¤«¤é¤¤¤¤Ê¤ê¥Ù¥ë¥È¤òÃ¥¼è¤·¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¡ÖÀµÄ¾¥Ó¥®¥Ê¡¼¥º¥é¥Ã¥¯¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾¡¤Ä¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤óÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾¡¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ÎÊý¤¬Æñ¤·¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤Ç¤â¾¡¤ÁÂ³¤±¤ëÁª¼ê¤¬ËÜÅö¤Ë¶¯¤¤Áª¼ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤êËÉ±Ò¤·¤Æ¡¢ËÍ¼«¿È¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤Æ¤â¤¨¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¥¦¥ë¥Õ¤¬¡¢À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤È¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¿¿²Á¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¡£