¡Ú»ùÅç¥Ü¡¼¥È¡¦¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹£Ó¡ÛÅÚ²°Æî¤¬°ì·â»ÅÍÍ¤â¼¨º¶¡¡É×¡¦º´Æ£Íã¤È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸£Ã½Ð¾ì¤¬ÌÜÉ¸
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹»ùÅç¤Î¡Ö¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè£²£±Àï¡¡Âè£±£µ²ó¥¯¥é¥ê¥¹¥«¥Ã¥×¡×¤Ï£±£°Æü¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡½àÍ¥£±£°£Ò¤Ï¹¥ÏÈ¤ÎÅÚ²°ÀéÌÀ¤ÈÊ¿»³ÃÒ²Ã¤¬¥ï¥ó¥Ä¡¼ÂÖÀª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£²¼þ£±£Í¤ÇÆâ¤ò¤¹¤¯¤Ã¤¿ÅÚ²°Æî¡Ê£²£¹¡á²¬»³¡Ë¤¬Ê¿»³¤òµÕÅ¾¤·¤ÆÍ¥½Ð¡£¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Á¡£¡ÊÊ¿»³¡ËÃÒ²Ã¤µ¤ó¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤µ¤Ð¤¤¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¡¢µ¤¤¬µ¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È£Çµ£³£Ö¤Î½÷·æ¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Á¶½Ê³µ¤Ì£¤À¡£
¡Ö½àÍ¥¤Ï¥Ú¥é¤òÃ¡¤ÊÑ¤¨¤ÆÄ¾Àþ¤ÏÍî¤Á¤¿¤±¤É¡¢²ó¤êÂ¤¬¤¤¿¡£¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤Ï¤³¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬¹¥¤¡×¤È¸½¾õ¤Ï²ó¤êÂ·Ï¤Î¹¥»Å¾å¤¬¤ê¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Í¥¾¡Àï¤¬£¶¹æÄú¤Ë·è¤Þ¤ë¤È¡¢¤·¤Ð¤·¹Í¤¨¹þ¤ó¤Ç¡Ö£¶¹æÄú¤Ê¤é¥Á¥ë¥È¤òÄ·¤Í¤ë¤Î¤âÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡£¤³¤³°ìÈÖ¤Ç°ì·â»ÅÍÍ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤âÈà½÷¤ÎÆÀ°ÕÀïË¡¡£¤½¤·¤Æ¡Öº£Ç¯¤ÏÃ¶Æá¤µ¤ó¡Êº´Æ£Íã¡Ë¤È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÌîË¾¤â¤¢¤ë¡££Ö¾Þ¶â¤òÁÀ¤Ã¤Æ°ìÈ¯¾¡Éé¤Ë½Ð¤ë¤è¤¦¤Ê¤éÍðÀïÉ¬»ê¤À¡£