¡Ú¥¼¥í¥ï¥ó¡ÛÃæÅè¾¡É§¤¬Æ»¾ì¤ËÅÅ·âÅÐ¾ì¡¡à²£¤ä¤êá¾¾±Ê½àÌé¤È¤ÎÂÐÀï¤ò¼õÂú
¡¡£Ì£É£Ä£Å£Ô¡¡£Õ£×£ÆÀ¤³¦²¦¼Ô¤Îà¡ß¡ß¥¹¥¿¥¤¥ëá¤³¤ÈÃæÅè¾¡É§¡Ê£³£·¡Ë¤¬£±£°Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥¼¥í¥ï¥óÆ»¾ì¤ËÆÍÁ³»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÅè¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥¼¥í¥ï¥óÆ»¾ì¤ËÅÅ·âÅÐ¾ì¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤¿¥Ï¥ä¥Ö¥µ¡¢¾¾±Ê½àÌé¤ÈÂÐÌÌ¤·¤¿¡£¥Ï¥ä¥Ö¥µ¤«¤é¤Ï¥¼¥í¥ï¥ó¸ø¼°£Ø¤Ç¡¢ÃæÅè¤Î¼«¼ç¶½¹Ô¡Ê£µ·î£³£±Æü¡¢Âçºå¡Ë¤Ç¤ÎÂÐÀï¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃæÅè¤¬¡Ö¡Ê£Ø¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ï¡Ë²¿¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÌä¤¦¤È¡¢¥Ï¥ä¥Ö¥µ¤«¤é¤Ï¡Ö£Ø¸«¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡©¡¡¤¢¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£²¶¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¡££µ·î£³£±Æü¤Ë¼«¼ç¶½¹Ô¤¢¤ë¤ó¤À¤í¡©¡¡¤½¤³¤Ç¤ªÁ°¤È»î¹ç¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È²þ¤á¤ÆÂÐÀï¤ò¿½¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·ÃæÅè¤Ï¡Ö²¶¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤è¡¢¥¼¥í¥ï¥ó¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¡£Áá¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤À¤í¡×¤È¼«¤éÅ¨ÃÏ¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¹½¤¨¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç³ä¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤¿¾¾±Ê¤«¤é¡Ö¥¼¥í¥ï¥ó¤Ë¾å¤¬¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢²¶¤È¤ä¤ì¤è¡£¥¼¥í¥ï¥ó¤ÎºÇ¶¯¤ÈÃæÅè¾¡É§¤Ç¥·¥ó¥°¥ë¤ä¤í¤¦¤¼¡×¤È£²£¸ÆüÈÄ¶¶Âç²ñ¤Ç¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤òÄ¾ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£¾¾±Ê¤Ï£±·î¿·ÌÚ¾ìÂç²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥¼¥í¥ï¥óºÇ¶¯·èÄêÀï£±£ä£á£ù¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤òÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃæÅè¤Ï¡Ö¤ªÁ°´Ø·¸¤Ê¤¤¤À¤í¡×¤ÈÀ©¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÇ®¤Ï¤ï¤«¤Ã¤¿¤è¼ã¤¤¤Î¡×¤È¼õÂú¡£¥Ï¥ä¥Ö¥µ¤Ë¤â¡Ö¤Þ¤¿¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÂÐÀï¤ò¤Ë¤ª¤ï¤»¤Æ¡¢Æ»¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÅè¤¬µî¤Ã¤¿¸å¡¢ÃæÅè¤È¤Î»î¹ç¤òà²£¼è¤êá¤µ¤ì¤¿¥Ï¥ä¥Ö¥µ¤Ï¾¾±Ê¤ÈÍðÆ®¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤â¤ß¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÆ»¾ì¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ï¥ä¥Ö¥µ¤Ï¡Ö²£¤ä¤ê¤òÆþ¤ì¤ë¤Ê¤è¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Î¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¡£ÃæÅèÁª¼ê¤â¼«Ê¬¤¬È¯¸À¤·¤¿¤«¤é¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÆ»¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¡£²¿¤ò¸À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢²£¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ïµ¤¤Ë¿©¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¡£²þ¤á¤Æ¥¼¥í¥ï¥ó¥ê¥ó¥°¤Ç¤ÎÃæÅè¤È¤ÎÁá´üÂÐÀï¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£