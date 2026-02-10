きょう2月10日は「レ（0）フ（2）ト（10）」の語呂合わせから「左利きグッズの日」です。世の中の1割が左利きといわれていますが、左利きの人たちに役立つアイテムを取材しました。

鹿児島市のこちらの雑貨店では、左利き用のグッズを扱っています。たまたま来店していた左利きの客に話を聞いてみると…

（左利き20代）「急須やおたまもだが、やっぱりはさみ。たまに左利き用じゃないとまったく切れない時がある」

（レポーター）「左利きの人が使いづらいというはさみですが、こちらの店には左利き用も販売されています」

左利き用は刃の重なりが右利き用とは逆になっていて、紙がずれることなくスムーズに切ることができます。

こちらの女性は左利きで、普段、はさみを使う時に紙やビニールが切りづらく困っているといいます。実際に左利き用のはさみを試してもらうと…

（左利き20代）「普通のはさみでも切れるが、こっちのほうが切りやすい。一発でシャッと切れる」

左利き用のグッズはほかにも…

こちらの包丁は刃の角度が左利き用に調整されていたり、左手で使う矯正箸も販売されていました。

また、左右の刃が同じ構造で利き手を問わず使えるキッチンバサミなど、ユニバーサルデザインに配慮したグッズも人気があるといいます。

誰もが使いやすいよう生活用品も日々、進化しているようです。

