（キャスター）ここからは県政担当の小川記者とお送りします。

9200億円余りの県の新年度予算案ですが、塩田知事は何を重視して編成したのでしょうか？

（記者）厳しさを増す物価高騰への対策を第一に挙げています。物価高騰への総合緊急対策は今年で4年目を迎え、新年度は今年度より77億円多い154億円を計上。エネルギーや原材料価格高騰、子育てや教育にかかる費用の負担軽減を図ります。

（キャスター）新たな事業としてどのような案が盛り込まれましたか？

（記者）例えば▼子ども食堂の食材費の支援に2100万円、▼県立高校の学習用タブレットの購入が難しい生徒への補助に1億4600万円、▼畜産農家支援として肉用牛の繁殖に必要な医薬品の購入補助として3億1100万円などを盛り込みました。

（キャスター）物価高騰対策以外はいかがですか？

（記者）塩田知事は新年度の施策を8つの大きな柱にまとめました。このうち3つが知事が力を入れる「稼ぐ力」に関してです。今年度より132億円多い300億円を計上しています。

（キャスター）日本一になったお茶に力を入れるということでしたね。

（記者）県産茶の輸出額はアメリカ、EU、台湾を中心に増加しています。一方で、海外でもお茶の生産が盛んになっていることから競争力強化を図ろうと、生産者や茶商らと検討会を開き「振興ビジョン（仮称）」を策定する方針です。

輸出で鍵となるのが付加価値の高い有機栽培のお茶です。しかし、有機栽培は除草作業が手間となることから、省力化する機械の購入に県は2200万円を計上しました。

（キャスター）ほかにも新規事業はありますか？

（記者）▼「稼ぐ力」では、付加価値が高いスギなどの県産製材品の輸出促進を図るため輸送コストの調査に2900万円、▼「結婚、子育て」では、保育士を確保するため実技試験がない地域限定保育士の試験導入に1000万円を盛り込みました。

（キャスター）去年、県議会で設計費およそ9億円が認められた「新たな総合体育館」についてはどうですか？

（記者）県は設計業者と今年度末に契約を結ぶ予定で、新年度予算案には、設計費9億円の前払い金2億7000万円が計上されています。また、設計業者とは別に、コスト管理などで専門的なアドバイスを受けるCM＝コンストラクション・マネジメント方式を導入するための事務費数十万円も盛り込みました。将来的には、9900万円かかる見通しです。

（キャスター）一方、県の財政状況はどうですか？

（記者）県税は1704億円で、好調な企業業績で増収が見込まれ、今年度より20億円増えました。ただ、借金にあたる県債残高は来年度末で1兆556億円です。今年度末時点と比べ36億円減りますが、県民1人あたりの借金が66万5000円ある計算です。一方で「預金」は1万6000円で厳しい財政状況は変わりません。

