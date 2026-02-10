高校駅伝は代替わり。1、2年生による県新人駅伝が行われました。

28チームが参加した男子。今大会エントリー中、最速の5000メートル14分18秒の記録を持つ鹿児島実業の常田が引っ張ります。

（鹿児島実業・常田励羽選手）「引っ張るレースは想定していた。前半は想定通り」

しかし4チームの先頭集団から、鹿児島工業と鹿児島が抜け出します。

一度は離された工業の本門が、意地のラストスパート。陸上人生で初の区間賞を獲得しました。

（鹿児島工業・本門望来選手）「初めての1区で楽しもうという気持ちだった。自分たちが必ず都大路に行けると信じて、後輩たちを引っ張っていきたい」

ところが2区以降は、5000メートル14分台ランナーを5人並べた鹿児島城西が先頭に。

3区は、去年の都大路で貧血の中、悔しい走りだった中島。

4区は、体調不良で去年の都大路を走れなかった林川。

（鹿児島城西・林川維伸選手）「都大路は走ることができなかったけど、地道に積み上げてきた」

苦しさを知る2人が区間賞でタスキをつなぐと、5区は、1年生の若松。区間新の走りでリードを盤石なものにします。

全6区間中、5区間で区間賞を獲得した鹿児島城西が、3年連続5回目の優勝を果たしました。

（鹿児島城西・高田敏寛監督）「伝統を力に優勝しようと、それがしっかり達成できてよかった」

一方女子は、22チームが出場。

1年生だけでオーダーを組んだ神村学園の1区は、白峯。沖永良部から家族が応援に駆けつけました。

序盤から集団を引っ張ります。中盤からは後続を突き放し、先頭でタスキをつなぎました。

（神村学園・白峯袴羽選手）「目標タイムには届かなかったが、1区1位は達成できた。いい流れでもっていけた」

神村はそのまま全区間で区間賞。大会7連覇を果たしました。

（神村学園・武田星莉主将）「まずはしっかり優勝できたことは良かったが、まだまだ自分たちの力不足を実感した収穫の大会でもあった」

