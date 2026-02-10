イタリアで開かれているミラノ・コルティナオリンピックです！



スピードスケートの女子1000メートルで諏訪市出身の山田梨央選手が初のオリンピックの舞台で「7位入賞」を果たしました。



実況

「日本の山田梨央、インスタート、 初めてのオリンピックです」



日本時間の10日未明、女子1000メートルに登場した諏訪市出身の山田梨央選手。





「山田！山田！山田！」地元で行われたパブリックビューイングにはおよそ70人が集まり、山田選手の挑戦を見守ります。そして…。実況「いいですよ、いい反応だ山田。 インスタート、白と黒のレーシングスーツです。足も動いていてスピードものっていっています」前半はスピードを維持し順調なペースの山田選手。実況「非常に低い姿勢でバックストレートに入ってきました。ストレートの走りも現地に入ってから磨いてきました」実況「山田、懸命に内側のカーブに入ってくる」最後のカーブで少しバランスを崩しますが、懸命に滑りきり、タイムは「1分15秒16」。初のオリンピックの舞台で見事「7位入賞」を果たしました。山田梨央選手「初めてのレースということで緊張も結構すごいものがあったんですけど。その中で自分のやりたい滑りというのをひとつできたかなと思うので自分の中ではやり切ることができたと思います」「バンザイ！」市内から「地元から応援できてよかったです」市内から「すごくお手本にできて私もスケートやっていて。すごく頑張れる」このレースには前回の北京オリンピックで「金メダル」の髙木美帆選手も出場。伸びのある滑りで堂々の3位に入り「銅メダル」を獲得しました。