“10頭身モデル”香川沙耶、大きな指輪キラリ 「大切な人とこれからの時間を共に」と報告
“10頭身モデル”として知られるモデルの香川沙耶（31）が10日、自身のインスタグラムを更新し、結婚を報告した。
【写真】キラキラの指輪を披露した香川沙耶
香川は投稿で「大好きなみなさんに報告させてください」と切り出し、「大切な人と、これからの時間を共にすることになりました」と発表。白いハートの絵文字を添え、穏やかで幸せに満ちた心境をつづった。
続けて、「これまで出会ってくださった方々、そしていつも応援してくれている皆さんに、心から感謝しています」と周囲への感謝を述べ、「お仕事はこれまでと変わらず続けていきますので、これからも見守っていただけたら嬉しいです」と、今後もモデル活動を継続していく意向を明かした。
香川は、1994年12月27日生まれ、東京都出身。スペインとインド系フィリピンと日本のハーフ。ファッション誌『Oggi』の専属モデルとして活躍し、ファッションショーにも多数出演。2015年、『ベストボディ・ジャパン2015日本大会』で女子総合グランプリを獲得。2017年3月、『ベストボディ・インターナショナル2017ホノルル大会』でグランプリを獲得した。
