ミラノ・コルティナ冬季五輪のノルディックスキー・ジャンプの男子個人ノーマルヒル（ヒルサイズHS＝107メートル）が9日（日本時間10日）、プレダッツォ・ジャンプ競技場で行われ、初出場の二階堂蓮（24＝日本ビール）が101メートル、106メートル50の266・0点で銅メダルを獲得した。22年北京五輪王者の小林陵侑（チームROY）は、100メートル50、104メートルの合計260.6点で8位で種目史上初の五輪連覇はならなかった。1998年長野五輪でラージヒルと団体で2冠に輝いたスポニチ本紙評論家の船木和喜氏は二階堂、小林のジャンプをどう見たのか。

ラージヒル向きだと思っていた二階堂の、ノーマルでの銅メダルは、うれしい驚きだった。今季初めてW杯で優勝し、五輪直前も表彰台に立った勢いがそのまま出たのだろう。

特徴は踏み切りにある。上ではなく、前方向を狙って飛び出すので、動作自体はコンパクト。前方向に飛び出すことで離陸後に進む距離は出る一方、描く放物線は小さい。このため、滞空時間が長いラージ向きだと分析していた。

しかし不利な追い風が吹き、極端に距離を伸ばす選手が不在だった試合。飛距離で差がつかなければ、テレマーク（着地姿勢）を含めた飛型点が勝負を分ける。実際、2本の飛型点の合計で二階堂は全体3番目となる110・5点を稼いだ。デシュワンデンに飛距離で劣りながら、銅メダルを分け合ったのは、この差だ。苦手の着地を昨夏から改善してきたことが、大一番で結実したとも言える。

小林も内容は良かった。ジャンプにはウインドファクター＝風による得点の加減があるのだが、あくまで追い風と向かい風の強さだけが数値化されるもの。もしかすると体を押し下げるような、上方向からの追い風を受けたのかもしれない。ジャンプの完成度は高く、今後の試合は十分に期待できる。（98年長野五輪スキージャンプ2冠）