漫画家のヤマザキマリさんは2月7日、Instagramを更新。ミラノ・コルティナ2026オリンピックの開会式で解説を務めたことを報告した。

ミラノ・コルティナ五輪の開会式は6日（日本時間7日）、ミラノにあるサン・シーロ五輪スタジアムで開催。ヤマザキさんはNHKの中継にゲスト解説者として出演した。人気漫画『テルマエ・ロマエ』の作者として知られるヤマザキさんは、現在イタリア在住。開会式では、在住者ならではの視点でさまざまな情報を交えながら解説し、ネット上では「詳しすぎる」「神解説」と話題になった。

ヤマザキさんはInstagramに、解説席に座る自身の姿や開会式の様子を写した写真を投稿。「凄い開幕式だった！！」と感想を添えている。

【画像】五輪開会式で解説を務めたヤマザキマリさん（画像はヤマザキマリさんInstagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「なんて幸せな開会式」「マリ節も全開」「簡潔かつユーモアもある解説」「分かりやすかった」「イタリアへの愛と理解に溢れていてすごく楽しめました！」「これはNHKの人選がナイスだった開会式」「ヤマザキマリさんの解説が最高だった」「NHKさんナイスな人選だ！」「美しすぎる解説者」「100倍楽しめました」「記憶に残る開会式」などコメントが寄せられた。