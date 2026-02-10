阪神タイガースで通訳を務める伊藤ヴィットル氏は2月6日、自身のX（旧ツイッター）を更新。WBCブラジル代表に選出されたことを報告した。

伊藤氏はブラジル生まれ。16歳で埼玉・本庄第一高に野球留学し、その後は共栄大に進学した。大学卒業後は日本生命を経て、現在は阪神で通訳を務めている。選手としてもキャリアを重ね、今回WBCブラジル代表に名を連ねた。

代表入りが発表された際の動画や画像とともに、伊藤氏は「WBCブラジル代表に選ばれました」と報告。「全力で戦います」と決意をつづり「応援よろしくお願いします！」とファンに呼びかけた。

【画像】WBCブラジル代表に選出された阪神・伊藤ヴィットル通訳（画像は伊藤ヴィットル氏Xより引用）

この投稿には、Xユーザーから「通訳とブラジル代表の二刀流頑張ってください」「おめでとうございます！」「通訳しながら、ほんまに凄いって！」「全力で応援しています」「日本との対戦を期待しています」「Brabo」「ドラマのような素敵な外交ストーリー」などコメントが寄せられた。