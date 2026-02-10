本日の【上場来高値更新】 日比谷設、荏原実業など188銘柄
本日の日経平均株価は、米ハイテク株高を受け先物主導で買い進まれ、前日比1286円高の5万7650円と大幅に3日続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は188社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、今期業績･配当予想の増額修正と株式2分割を発表した日比谷総合設備 <1982> [東証Ｐ]、26年12月期は連続最高益・実質増配計画で自社株買いも発表した荏原実業 <6328> [東証Ｐ]、半導体向け堅調で今期は一転増益を計画し配当予想も増額したＰＩＬＬＡＲ <6490> [東証Ｐ]、第3四半期営業益12％増で期末配当計画を増額修正したミズノ <8022> [東証Ｐ]、4～12月期純利益過去最高が評価されたオリックス <8591> [東証Ｐ]、今期純利益の上方修正と自社株買いを発表した三菱地所 <8802> [東証Ｐ]など。そのほか、三機工業 <1961> [東証Ｐ]、藤倉コンポジット <5121> [東証Ｐ]、ゆうちょ銀行 <7182> [東証Ｐ]の3社は9日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1417> ミライトワン 東Ｐ 建設業
<1515> 日鉄鉱 東Ｐ 鉱業
<1605> ＩＮＰＥＸ 東Ｐ 鉱業
<1718> 美樹工業 東Ｓ 建設業
<1719> 安藤ハザマ 東Ｐ 建設業
<1762> 高松グループ 東Ｐ 建設業
<1799> 第一建設 東Ｓ 建設業
<1812> 鹿島 東Ｐ 建設業
<1879> 新日本建 東Ｐ 建設業
<1882> 東亜道 東Ｐ 建設業
<1885> 東亜建 東Ｐ 建設業
<1930> 北陸電工 東Ｐ 建設業
<1941> 中電工 東Ｐ 建設業
<1942> 関電工 東Ｐ 建設業
<1944> きんでん 東Ｐ 建設業
<1950> 日本電設 東Ｐ 建設業
<1952> 新日本空調 東Ｐ 建設業
<1959> クラフティア 東Ｐ 建設業
<1961> 三機工 東Ｐ 建設業
<1965> テクノ菱和 東Ｓ 建設業
<1968> 太平電 東Ｐ 建設業
<1969> 高砂熱 東Ｐ 建設業
<1975> 朝日工 東Ｐ 建設業
<1979> 大気社 東Ｐ 建設業
<1980> ダイダン 東Ｐ 建設業
<1982> 日比谷設 東Ｐ 建設業
<2001> ニップン 東Ｐ 食料品
<2185> シイエムシイ 東Ｓ サービス業
<2705> 大戸屋ＨＤ 東Ｓ 小売業
<2768> 双日 東Ｐ 卸売業
<2983> アールプラン 東Ｇ 不動産業
<3104> 富士紡ＨＤ 東Ｐ 繊維製品
<3110> 日東紡 東Ｐ ガラス土石製品
<3252> 地主 東Ｐ 不動産業
<3433> トーカロ 東Ｐ 金属製品
<3612> ワールド 東Ｐ 繊維製品
<3741> セック 東Ｐ 情報・通信業
<3941> レンゴー 東Ｐ パルプ・紙
<4041> 日曹達 東Ｐ 化学
<4099> 四国化ＨＤ 東Ｐ 化学
<4186> 東応化 東Ｐ 化学
<4205> ゼオン 東Ｐ 化学
<4320> ＣＥＨＤ 東Ｓ 情報・通信業
<4368> 扶桑化学 東Ｐ 化学
<4401> ＡＤＥＫＡ 東Ｐ 化学
<4578> 大塚ＨＤ 東Ｐ 医薬品
<4626> 太陽ＨＤ 東Ｐ 化学
<4633> サカタＩＮＸ 東Ｐ 化学
<4966> 上村工 東Ｓ 化学
<4971> メック 東Ｐ 化学
<5019> 出光興産 東Ｐ 石油石炭製品
<5071> ヴィス 東Ｓ サービス業
<5076> インフロニア 東Ｐ 建設業
<5101> 浜ゴム 東Ｐ ゴム製品
<5105> ＴＯＹＯ 東Ｐ ゴム製品
<5110> 住友ゴ 東Ｐ ゴム製品
<5121> 藤コンポ 東Ｐ ゴム製品
<5288> アジアパイル 東Ｐ ガラス土石製品
<5444> 大和工 東Ｐ 鉄鋼
<5463> 丸一管 東Ｐ 鉄鋼
<5706> 三井金属 東Ｐ 非鉄金属
<5714> ＤＯＷＡ 東Ｐ 非鉄金属
<5741> ＵＡＣＪ 東Ｐ 非鉄金属
<5802> 住友電 東Ｐ 非鉄金属
<5821> 平河ヒューテ 東Ｐ 非鉄金属
<5830> いよぎんＨＤ 東Ｐ 銀行業
<5831> しずおかＦＧ 東Ｐ 銀行業
<5832> ちゅうぎんＦ 東Ｐ 銀行業
<5844> 京都ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<5857> ＡＲＥＨＤ 東Ｐ 非鉄金属
<5901> 洋缶ＨＤ 東Ｐ 金属製品
<5982> マルゼン 東Ｓ 金属製品
<5991> ニッパツ 東Ｐ 金属製品
<6013> タクマ 東Ｐ 機械
<6101> ツガミ 東Ｐ 機械
<6146> ディスコ 東Ｐ 機械
<6178> 日本郵政 東Ｐ サービス業
<6209> リケンＮＰＲ 東Ｐ 機械
<6226> 守谷輸送機 東Ｓ 機械
<6227> ＡＩメカ 東Ｓ 機械
<6231> 木村工機 東Ｓ 機械
<6305> 日立建機 東Ｐ 機械
<6326> クボタ 東Ｐ 機械
<6328> 荏原実業 東Ｐ 機械
<6361> 荏原 東Ｐ 機械
<6371> 椿本チ 東Ｐ 機械
<6376> 日機装 東Ｐ 精密機器
<6379> レイズネク 東Ｐ 建設業
<6407> ＣＫＤ 東Ｐ 機械
<6490> ＰＩＬＬＡＲ 東Ｐ 機械
<6498> キッツ 東Ｐ 機械
<6501> 日立 東Ｐ 電気機器
<6516> 山洋電 東Ｐ 電気機器
<6524> 湖北工業 東Ｓ 電気機器
<6622> ダイヘン 東Ｐ 電気機器
<6627> テラプローブ 東Ｓ 電気機器
<6644> 大崎電 東Ｐ 電気機器
<6653> 正興電 東Ｐ 電気機器
<6745> ホーチキ 東Ｐ 電気機器
<6777> ｓａｎｔｅｃ 東Ｓ 電気機器
<6785> 鈴木 東Ｐ 電気機器
<6787> メイコー 東Ｐ 電気機器
<6809> ＴＯＡ 東Ｐ 電気機器
<6855> 電子材料 東Ｓ 電気機器
<6856> 堀場製 東Ｐ 電気機器
<6859> エスペック 東Ｐ 電気機器
<6871> 日本マイクロ 東Ｐ 電気機器
<7011> 三菱重 東Ｐ 機械
<7012> 川重 東Ｐ 輸送用機器
<7013> ＩＨＩ 東Ｐ 機械
<7167> めぶきＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7173> 東京きらぼし 東Ｐ 銀行業
<7181> かんぽ生命 東Ｐ 保険業
<7182> ゆうちょ銀 東Ｐ 銀行業
<7184> 富山第一銀 東Ｐ 銀行業
<7224> 新明和 東Ｐ 輸送用機器
<7235> 東ラヂ 東Ｓ 輸送用機器
<7322> 三十三ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7327> 第四北越ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7389> あいちＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7409> エアロエッジ 東Ｇ 輸送用機器
<7417> 南陽 東Ｓ 卸売業
<7456> 松田産業 東Ｐ 卸売業
<7459> メディパル 東Ｐ 卸売業
<7460> ヤギ 東Ｓ 卸売業
<7481> 尾家産 東Ｓ 卸売業
<7520> エコス 東Ｐ 小売業
<7685> バイセル 東Ｇ 卸売業
<7735> スクリン 東Ｐ 電気機器
<7741> ＨＯＹＡ 東Ｐ 精密機器
<7760> ＩＭＶ 東Ｓ 精密機器
<7826> フルヤ金属 東Ｐ その他製品
<7912> 大日印 東Ｐ その他製品
<7917> ＺＡＣＲＯＳ 東Ｐ 化学
<7988> ニフコ 東Ｐ 化学
<7994> オカムラ 東Ｐ その他製品
<8001> 伊藤忠 東Ｐ 卸売業
<8002> 丸紅 東Ｐ 卸売業
<8012> 長瀬産 東Ｐ 卸売業
<8022> ミズノ 東Ｐ その他製品
<8031> 三井物 東Ｐ 卸売業
<8037> カメイ 東Ｐ 卸売業
<8053> 住友商 東Ｐ 卸売業
<8058> 三菱商 東Ｐ 卸売業
<8059> 第一実 東Ｐ 卸売業
<8060> キヤノンＭＪ 東Ｐ 卸売業
<8066> 三谷商 東Ｓ 卸売業
<8081> カナデン 東Ｐ 卸売業
<8137> サンワテク 東Ｐ 卸売業
<8154> 加賀電子 東Ｐ 卸売業
<8285> 三谷産業 東Ｓ 卸売業
<8306> 三菱ＵＦＪ 東Ｐ 銀行業
<8334> 群馬銀 東Ｐ 銀行業
<8341> 七十七 東Ｐ 銀行業
<8366> 滋賀銀 東Ｐ 銀行業
<8368> 百五銀 東Ｐ 銀行業
<8381> 山陰合銀 東Ｐ 銀行業
<8418> 山口ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<8425> みずほリース 東Ｐ その他金融業
<8522> 名古屋銀 東Ｐ 銀行業
<8566> リコーリース 東Ｐ その他金融業
<8591> オリックス 東Ｐ その他金融業
<8593> 三菱ＨＣキャ 東Ｐ その他金融業
<8630> ＳＯＭＰＯ 東Ｐ 保険業
<8750> 第一生命ＨＤ 東Ｐ 保険業
<8801> 三井不 東Ｐ 不動産業
<8802> 菱地所 東Ｐ 不動産業
<8830> 住友不 東Ｐ 不動産業
<8935> ＦＪネクＨＤ 東Ｐ 不動産業
<8996> フリーダム 東Ｓ 不動産業
<9037> ハマキョウ 東Ｐ 陸運業
<9065> 山九 東Ｐ 陸運業
<9068> 丸全運 東Ｐ 陸運業
<9072> ニッコンＨＤ 東Ｐ 陸運業
<9221> フルハシＥ 東Ｓ サービス業
<9324> 安田倉 東Ｐ 倉庫運輸関連
<9531> 東ガス 東Ｐ 電気・ガス業
<9532> 大ガス 東Ｐ 電気・ガス業
<9619> イチネンＨＤ 東Ｐ サービス業
<9621> 建設技研 東Ｐ サービス業
<9780> ビステム 東Ｓ サービス業
<9782> ＤＭＳ 東Ｓ サービス業
<9824> 泉州電 東Ｐ 卸売業
<9869> 加藤産 東Ｐ 卸売業
<9934> 因幡電産 東Ｐ 卸売業
<9948> アークス 東Ｐ 小売業
<9960> 東テク 東Ｐ 卸売業
<9983> ファストリ 東Ｐ 小売業
