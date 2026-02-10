　本日の日経平均株価は、米ハイテク株高を受け先物主導で買い進まれ、前日比1286円高の5万7650円と大幅に3日続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は188社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、今期業績･配当予想の増額修正と株式2分割を発表した日比谷総合設備 <1982> [東証Ｐ]、26年12月期は連続最高益・実質増配計画で自社株買いも発表した荏原実業 <6328> [東証Ｐ]、半導体向け堅調で今期は一転増益を計画し配当予想も増額したＰＩＬＬＡＲ <6490> [東証Ｐ]、第3四半期営業益12％増で期末配当計画を増額修正したミズノ <8022> [東証Ｐ]、4～12月期純利益過去最高が評価されたオリックス <8591> [東証Ｐ]、今期純利益の上方修正と自社株買いを発表した三菱地所 <8802> [東証Ｐ]など。そのほか、三機工業 <1961> [東証Ｐ]、藤倉コンポジット <5121> [東証Ｐ]、ゆうちょ銀行 <7182> [東証Ｐ]の3社は9日連続で高値を更新した。

※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1417> ミライトワン　東Ｐ　建設業
<1515> 日鉄鉱　　　　東Ｐ　鉱業
<1605> ＩＮＰＥＸ　　東Ｐ　鉱業
<1718> 美樹工業　　　東Ｓ　建設業
<1719> 安藤ハザマ　　東Ｐ　建設業
<1762> 高松グループ　東Ｐ　建設業
<1799> 第一建設　　　東Ｓ　建設業
<1812> 鹿島　　　　　東Ｐ　建設業
<1879> 新日本建　　　東Ｐ　建設業
<1882> 東亜道　　　　東Ｐ　建設業

<1885> 東亜建　　　　東Ｐ　建設業
<1930> 北陸電工　　　東Ｐ　建設業
<1941> 中電工　　　　東Ｐ　建設業
<1942> 関電工　　　　東Ｐ　建設業
<1944> きんでん　　　東Ｐ　建設業
<1950> 日本電設　　　東Ｐ　建設業
<1952> 新日本空調　　東Ｐ　建設業
<1959> クラフティア　東Ｐ　建設業
<1961> 三機工　　　　東Ｐ　建設業
<1965> テクノ菱和　　東Ｓ　建設業

<1968> 太平電　　　　東Ｐ　建設業
<1969> 高砂熱　　　　東Ｐ　建設業
<1975> 朝日工　　　　東Ｐ　建設業
<1979> 大気社　　　　東Ｐ　建設業
<1980> ダイダン　　　東Ｐ　建設業
<1982> 日比谷設　　　東Ｐ　建設業
<2001> ニップン　　　東Ｐ　食料品
<2185> シイエムシイ　東Ｓ　サービス業
<2705> 大戸屋ＨＤ　　東Ｓ　小売業
<2768> 双日　　　　　東Ｐ　卸売業

<2983> アールプラン　東Ｇ　不動産業
<3104> 富士紡ＨＤ　　東Ｐ　繊維製品
<3110> 日東紡　　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<3252> 地主　　　　　東Ｐ　不動産業
<3433> トーカロ　　　東Ｐ　金属製品
<3612> ワールド　　　東Ｐ　繊維製品
<3741> セック　　　　東Ｐ　情報・通信業
<3941> レンゴー　　　東Ｐ　パルプ・紙
<4041> 日曹達　　　　東Ｐ　化学
<4099> 四国化ＨＤ　　東Ｐ　化学

<4186> 東応化　　　　東Ｐ　化学
<4205> ゼオン　　　　東Ｐ　化学
<4320> ＣＥＨＤ　　　東Ｓ　情報・通信業
<4368> 扶桑化学　　　東Ｐ　化学
<4401> ＡＤＥＫＡ　　東Ｐ　化学
<4578> 大塚ＨＤ　　　東Ｐ　医薬品
<4626> 太陽ＨＤ　　　東Ｐ　化学
<4633> サカタＩＮＸ　東Ｐ　化学
<4966> 上村工　　　　東Ｓ　化学
<4971> メック　　　　東Ｐ　化学

<5019> 出光興産　　　東Ｐ　石油石炭製品
<5071> ヴィス　　　　東Ｓ　サービス業
<5076> インフロニア　東Ｐ　建設業
<5101> 浜ゴム　　　　東Ｐ　ゴム製品
<5105> ＴＯＹＯ　　　東Ｐ　ゴム製品
<5110> 住友ゴ　　　　東Ｐ　ゴム製品
<5121> 藤コンポ　　　東Ｐ　ゴム製品
<5288> アジアパイル　東Ｐ　ガラス土石製品
<5444> 大和工　　　　東Ｐ　鉄鋼
<5463> 丸一管　　　　東Ｐ　鉄鋼

<5706> 三井金属　　　東Ｐ　非鉄金属
<5714> ＤＯＷＡ　　　東Ｐ　非鉄金属
<5741> ＵＡＣＪ　　　東Ｐ　非鉄金属
<5802> 住友電　　　　東Ｐ　非鉄金属
<5821> 平河ヒューテ　東Ｐ　非鉄金属
<5830> いよぎんＨＤ　東Ｐ　銀行業
<5831> しずおかＦＧ　東Ｐ　銀行業
<5832> ちゅうぎんＦ　東Ｐ　銀行業
<5844> 京都ＦＧ　　　東Ｐ　銀行業
<5857> ＡＲＥＨＤ　　東Ｐ　非鉄金属

<5901> 洋缶ＨＤ　　　東Ｐ　金属製品
<5982> マルゼン　　　東Ｓ　金属製品
<5991> ニッパツ　　　東Ｐ　金属製品
<6013> タクマ　　　　東Ｐ　機械
<6101> ツガミ　　　　東Ｐ　機械
<6146> ディスコ　　　東Ｐ　機械
<6178> 日本郵政　　　東Ｐ　サービス業
<6209> リケンＮＰＲ　東Ｐ　機械
<6226> 守谷輸送機　　東Ｓ　機械
<6227> ＡＩメカ　　　東Ｓ　機械

<6231> 木村工機　　　東Ｓ　機械
<6305> 日立建機　　　東Ｐ　機械
<6326> クボタ　　　　東Ｐ　機械
<6328> 荏原実業　　　東Ｐ　機械
<6361> 荏原　　　　　東Ｐ　機械
<6371> 椿本チ　　　　東Ｐ　機械
<6376> 日機装　　　　東Ｐ　精密機器
<6379> レイズネク　　東Ｐ　建設業
<6407> ＣＫＤ　　　　東Ｐ　機械
<6490> ＰＩＬＬＡＲ　東Ｐ　機械

<6498> キッツ　　　　東Ｐ　機械
<6501> 日立　　　　　東Ｐ　電気機器
<6516> 山洋電　　　　東Ｐ　電気機器
<6524> 湖北工業　　　東Ｓ　電気機器
<6622> ダイヘン　　　東Ｐ　電気機器
<6627> テラプローブ　東Ｓ　電気機器
<6644> 大崎電　　　　東Ｐ　電気機器
<6653> 正興電　　　　東Ｐ　電気機器
<6745> ホーチキ　　　東Ｐ　電気機器
<6777> ｓａｎｔｅｃ　東Ｓ　電気機器

<6785> 鈴木　　　　　東Ｐ　電気機器
<6787> メイコー　　　東Ｐ　電気機器
<6809> ＴＯＡ　　　　東Ｐ　電気機器
<6855> 電子材料　　　東Ｓ　電気機器
<6856> 堀場製　　　　東Ｐ　電気機器
<6859> エスペック　　東Ｐ　電気機器
<6871> 日本マイクロ　東Ｐ　電気機器
<7011> 三菱重　　　　東Ｐ　機械
<7012> 川重　　　　　東Ｐ　輸送用機器
<7013> ＩＨＩ　　　　東Ｐ　機械

<7167> めぶきＦＧ　　東Ｐ　銀行業
<7173> 東京きらぼし　東Ｐ　銀行業
<7181> かんぽ生命　　東Ｐ　保険業
<7182> ゆうちょ銀　　東Ｐ　銀行業
<7184> 富山第一銀　　東Ｐ　銀行業
<7224> 新明和　　　　東Ｐ　輸送用機器
<7235> 東ラヂ　　　　東Ｓ　輸送用機器
<7322> 三十三ＦＧ　　東Ｐ　銀行業
<7327> 第四北越ＦＧ　東Ｐ　銀行業
<7389> あいちＦＧ　　東Ｐ　銀行業

<7409> エアロエッジ　東Ｇ　輸送用機器
<7417> 南陽　　　　　東Ｓ　卸売業
<7456> 松田産業　　　東Ｐ　卸売業
<7459> メディパル　　東Ｐ　卸売業
<7460> ヤギ　　　　　東Ｓ　卸売業
<7481> 尾家産　　　　東Ｓ　卸売業
<7520> エコス　　　　東Ｐ　小売業
<7685> バイセル　　　東Ｇ　卸売業
<7735> スクリン　　　東Ｐ　電気機器
<7741> ＨＯＹＡ　　　東Ｐ　精密機器

<7760> ＩＭＶ　　　　東Ｓ　精密機器
<7826> フルヤ金属　　東Ｐ　その他製品
<7912> 大日印　　　　東Ｐ　その他製品
<7917> ＺＡＣＲＯＳ　東Ｐ　化学
<7988> ニフコ　　　　東Ｐ　化学
<7994> オカムラ　　　東Ｐ　その他製品
<8001> 伊藤忠　　　　東Ｐ　卸売業
<8002> 丸紅　　　　　東Ｐ　卸売業
<8012> 長瀬産　　　　東Ｐ　卸売業
<8022> ミズノ　　　　東Ｐ　その他製品

<8031> 三井物　　　　東Ｐ　卸売業
<8037> カメイ　　　　東Ｐ　卸売業
<8053> 住友商　　　　東Ｐ　卸売業
<8058> 三菱商　　　　東Ｐ　卸売業
<8059> 第一実　　　　東Ｐ　卸売業
<8060> キヤノンＭＪ　東Ｐ　卸売業
<8066> 三谷商　　　　東Ｓ　卸売業
<8081> カナデン　　　東Ｐ　卸売業
<8137> サンワテク　　東Ｐ　卸売業
<8154> 加賀電子　　　東Ｐ　卸売業

<8285> 三谷産業　　　東Ｓ　卸売業
<8306> 三菱ＵＦＪ　　東Ｐ　銀行業
<8334> 群馬銀　　　　東Ｐ　銀行業
<8341> 七十七　　　　東Ｐ　銀行業
<8366> 滋賀銀　　　　東Ｐ　銀行業
<8368> 百五銀　　　　東Ｐ　銀行業
<8381> 山陰合銀　　　東Ｐ　銀行業
<8418> 山口ＦＧ　　　東Ｐ　銀行業
<8425> みずほリース　東Ｐ　その他金融業
<8522> 名古屋銀　　　東Ｐ　銀行業

<8566> リコーリース　東Ｐ　その他金融業
<8591> オリックス　　東Ｐ　その他金融業
<8593> 三菱ＨＣキャ　東Ｐ　その他金融業
<8630> ＳＯＭＰＯ　　東Ｐ　保険業
<8750> 第一生命ＨＤ　東Ｐ　保険業
<8801> 三井不　　　　東Ｐ　不動産業
<8802> 菱地所　　　　東Ｐ　不動産業
<8830> 住友不　　　　東Ｐ　不動産業
<8935> ＦＪネクＨＤ　東Ｐ　不動産業
<8996> フリーダム　　東Ｓ　不動産業

<9037> ハマキョウ　　東Ｐ　陸運業
<9065> 山九　　　　　東Ｐ　陸運業
<9068> 丸全運　　　　東Ｐ　陸運業
<9072> ニッコンＨＤ　東Ｐ　陸運業
<9221> フルハシＥ　　東Ｓ　サービス業
<9324> 安田倉　　　　東Ｐ　倉庫運輸関連
<9531> 東ガス　　　　東Ｐ　電気・ガス業
<9532> 大ガス　　　　東Ｐ　電気・ガス業
<9619> イチネンＨＤ　東Ｐ　サービス業
<9621> 建設技研　　　東Ｐ　サービス業

<9780> ビステム　　　東Ｓ　サービス業
<9782> ＤＭＳ　　　　東Ｓ　サービス業
<9824> 泉州電　　　　東Ｐ　卸売業
<9869> 加藤産　　　　東Ｐ　卸売業
<9934> 因幡電産　　　東Ｐ　卸売業
<9948> アークス　　　東Ｐ　小売業
<9960> 東テク　　　　東Ｐ　卸売業
<9983> ファストリ　　東Ｐ　小売業

株探ニュース