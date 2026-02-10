五輪という最高の舞台で圧巻の演技を披露し、日本のスノーボード女子史上初の頂点に立った。

ミラノ・コルティナ大会のビッグエアで金メダルを獲得した村瀬心椛（ここも）選手（２１）。五輪メダリストという重圧やけがに苦しみ、自分を見失う時期もあった。家族の支えで立ち直り、壁を乗り越えた。（中薗あずさ）

３回演技し、より得点の高い２回の合計点で争うビッグエア。暫定３位で迎えた決勝３本目は、力強く両手をたたいてスタートすると、大技「トリプルコーク１４４０」（縦３回転横４回転）を完璧に成功させた。着地後に右手を高く上げ、感極まって頭を抱えて座り込んだ。村瀬選手のもとには他の選手も駆け寄って祝福し、金メダル獲得後は「夢を見ているのかと思うくらいうれしい」と笑顔をはじけさせた。

高校２年で出場した２０２２年北京五輪では、高回転の技を繰り出し、日本女子の冬季五輪史上最年少となる１７歳３か月で銅メダルを獲得した。もちろんうれしさはあったが、「４年後はもっと競技レベルが上がっているはず。かっこいい滑りを磨いて、次はてっぺんを目指す」と、すぐに目標をミラノ・コルティナ五輪に切り替えた。

ただ北京五輪後は、周りからメダリストとして見られることに苦しんだ。「メダルを取ったから強いだろう」と思われることや、「応援してくれている人の期待を裏切りたくない」という考えが自分を追い詰めていった。

その結果、２２〜２３年シーズンのワールドカップ（Ｗ杯）ビッグエアは４戦中、表彰台にあがったのは３位の１回のみ。さらに２３年１月の冬季競技の賞金大会「Ｘゲームズ」では、着地の際に左足首を骨折してしまった。

あれだけ好きだったスノーボードを楽しめていない自分。そして、目標を見失いかけている自分がいた。「これからどうすればいいのだろう……」。高校卒業後の進路を決め、将来に期待を膨らませていた周りの同級生がまぶしく見えた。

「心椛らしく楽しくやればいい」「心椛なら絶対できるよ」。２か月間、岐阜市の実家に閉じこもる生活を送る中、救ってくれたのは、家族が繰り返しかけてくれた言葉だった。ともにミラノ五輪を目指した妹の由徠（ゆら）さん（１９）も「一緒に頑張ろう」と励ましてくれた。

こうした時間も決して無駄ではなかったという。自分と徹底的に向き合ったことで、「スノーボードが好き。誰かのためじゃなくて、自分のために滑ろう」と、競技を始めた頃の純粋な気持ちを思い出した。また、けがをしない体作りにも目を向けるように。左足首の手術後は、体幹トレーニングを強化したり、食事の栄養バランスを考えたりと、負傷する前と比べて大きく意識が変わった。

自信を取り戻して迎えた２３〜２４年シーズンのＷ杯は、ビッグエアで出場した２戦とも１位、Ｘゲームズでもビッグエアで優勝を飾った。

一方でこんな悩みも。「スノーボードをやっている」と伝えると、「（平野）歩夢君の競技だよね？」と返されることが多かった。同じスノーボードでも競技は違う。技術力を高めると同時に、自分が取り組むビッグエアとスロープスタイルという競技をより多くの人に知ってもらいたいという思いも強まった。

昨年３月にはユーチューブで自身のチャンネルを開設。世界選手権の様子や自身の技の解説や、日常生活の様子などを投稿している。宙を高く舞って横に４回転半回る「バックサイド１６２０」という大技を、女子選手で初めて成功する動画を１１月２６日に公開すると、世界中から称賛や驚きの声が寄せられた。「『スノーボードといったら村瀬心椛』という存在になりたい」と意気込む。

いくつもの壁を乗り越えて金メダルを手にした今大会には続きがある。「次は２冠を目指したい」。２１歳の新女王はすでに、１７日の女子スロープスタイル決勝を見据えている。