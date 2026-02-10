2月8日、俳優・鈴木福が自身のXを更新。長年推してきたアイドルとの共演ショットに、驚きが集まっている。

鈴木は、かねてK-POPの人気グループ・TWICEのファンを公言している。過去には自身の歌う楽曲『マル・マル・モリ・モリ！』をTWICEのMOMOとSANAが歌っていた動画を喜び、何度も見返したという。8日には、そんな“推し”のイベントに招待されたことを報告した。

《MISAMOさんの1st Listening Party『PLAY』にご招待いただきました！！中学生の頃にTWICEにどハマりし、そこからずっと応援してきたMISAMOのみなさんにお会いできてとても嬉しかったです！！！》

Xにこうつづった鈴木は、TWICEのMINA、SANA、MOMOのユニット・MISAMOと並んだ写真を公開。アイドルと並んでもひけを取らない小顔ぶりとフェイスラインの変化に、Xでは衝撃が広がっている。

《え、福くん顔小さっ！》

《鈴木福さんってミサモと並んでもこのレベルの小顔なんだって思った芸能人すご》

《えーこれ 福くん⁇マルマルモリモリの福くんじゃないよー》

2023年から木曜パーソナリティーを務めている『ZIP！』（日本テレビ系）の放送後にも、このところ「痩せた」という感想が目立っていた。実際、これまでの頬のふっくらした印象は消え、「福くん」という愛称が似合わなくなるような、精悍な顔つきになりつつある。

「昨年12月のインタビューでは、これまで“福くん”と呼ばれてきた鈴木さんですが、『思わず“福さん”と言ってしまうような、でも“福くんって呼んでね”と言えるような大人になりたい』と心境の変化を告白していました。筋トレを続けているとも話していたので、最近の痩せっぷりは、運動の成果が出てきたのかもしれません。

また、1月公開の映画『ヒグマ！』でピンク髪の新人ホスト役を演じたり、エースコックの新CMで金髪メッシュに髭姿という“ワイルド激変”に挑戦したりと、このところさまざまなビジュアルに挑戦しています。今は、子役時代のイメージから脱却すべく、いろいろと努力を重ねている時期なのでは」（芸能担当記者）

子役時代とは見違えるようなイメチェンの裏には、成長だけでなく鈴木の努力もあったのかもしれない。