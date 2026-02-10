こういうの探してた！【ダイソー】コンパクトで使いやすい「ウォレット & カードケース」

「荷物が多くてバッグに入りきらない」「バッグが小さくて長財布が入らない」……。それなら、コンパクトで持ち歩きやすいウォレットやカードケースを試してみて。プチプラで揃えたい人には、【ダイソー】でゲットできるアイテムがおすすめ。高級感のあるレザー調の素材で高見えが狙えるので、店舗で見つけたらぜひチェックを。

小ぶりのバッグにも入れやすい手のひらサイズ

【ダイソー】「レザー調バネ口カードケース」\220（税込）

コンパクトな手のひらサイズのカードケース。カードを収納できるポケットのほか、バネ口タイプの小銭入れも付いており、見た目以上に収納力がありそうです。カードケース部分にはお札を入れることもできるので、ちょっとしたお出かけならこれ一つで十分かも。滑らかなレザー調の素材が上品で、\220（税込）とは思えない高級感が漂います。

折らずにお札が入る、技ありウォレットケース

【ダイソー】「レザー調マルチウォレットケース（キーリング付）」\220（税込）

こちらもレザー調の素材で、高見えが狙えるウォレットケース。さり気なく輝くボタンも、上品な雰囲気を放ちます。鍵を収納できるキーリングが付いているほか、@ftn_picsレポーターのとも*さんによると「手品のようにお札が折らずに入っちゃう」とのことで、コンパクトながら収納力も期待できます。カラー展開も豊富にあるので、店舗で見つけたらぜひチェックして。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

writer：Emika.M