◇フリースタイルスキー 男子モーグル予選1回目（大会5日目/現地10日）

日本のエース堀島行真選手が、華麗で速いカービングターンと難易度の高いエアを完璧に決め、スコアは85.42で全体トップ。準決勝進出を決めました。

「今の得点はメダルを狙える得点だと思うので、ここから自分自身のやれることをやる。いまのは決勝のシュミレーションにもなったので決勝まで集中力をキープして、やるべきことをやるっていうのが、まずそのためにつないだ1本だと思います」と話します。

よく緊張するという堀島選手。「スタートに立ったときは緊張感マックスで、自分の緊張のラインがあるが、W杯の時にナーバスになっていきすぎたときに体が硬直したりとか、どのタイミングでどのくらいのドキドキ感で自分の体が固まってくるか、リラックス出来ないか把握してたので、ちょっと超えてたが、深呼吸して目をつぶってオリンピックを忘れるようにしながらスタートに立てたと思います」とコメント。

準決勝へ向けて「1日休むことが出来るので、この4日間頑張った分体を休めて、12日の決勝がある1日練習がスケジュール的に30分しかないので、どう合わせて行くかイメージしながらラスト2本頑張りたいです」と意気込みました。