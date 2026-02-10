『ブロウラッシュEX　ウルトラスキニーペンシルブロウ N 04 ＜アイブロウペンシル＞』

　耐久テストをクリアした「24時間メイク」を提案するアイメイクシリーズ『ブロウラッシュEX』から、新色のアイブロウペンシルが本日発売された。極細0.9mm芯を採用し、眉毛を1本ずつ描き足すような自然な仕上がりが特長だ。

【写真】カラーチャートで見るとこのポジション！　黄みが苦手な人におすすめ

　今回登場するのは、ほんのり赤みを含んだ「ロイヤルブラウン」。赤みのあるブラウン系や暗めのヘアカラーになじみやすく、主張しすぎない抜け感と上品さを両立したカラーとなっている。

　アイテムは『ブロウラッシュEX　ウルトラスキニーペンシルブロウ N 04』。芯の太さは0.9mmと極細で、眉尻や隙間など細かな部分も自在に調整できる。植毛したかのようにリアルなラインが描ける点が魅力だ。

　ペンシルの反対側には、描いたラインを自然にぼかせるマイクロブラシを搭載。細型の極細毛ブラシにより、描き足した眉も肌になじみやすく、よりリアルな仕上がりへ導く。

　また、汗や皮脂、水に強いウォータープルーフ処方を採用。耐久テストをクリアしており、朝描いた眉を夜までキープするとしている。パンテノールも配合され、メイク中の眉を保湿する。

　使用方法は、芯を約1mm繰り出し、眉を足したい部分にやさしいタッチで1本ずつ描いていく。繊細なラインが描けるため、眉尻の調整にも適している。なお、芯を出しすぎると折れる恐れがあるため注意が必要。

　価格は990円。シリーズ累計販売数2000万個を突破してきたブロウラッシュEXの新色として、ナチュラル志向の眉メイクを求める層に向けた注目アイテムとなりそうだ。