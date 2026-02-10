ミラノ・コルティナオリンピックは１０日、スピードスケート・ショートトラック女子５００メートル予選が行われ、金井莉佳（日大）が３組２位で準々決勝に進んだ。

中島未莉（トヨタ自動車）は２組３位で敗退。男子１０００メートル予選では吉永一貴（同）が４組１位で準々決勝に進出したが、宮田将吾（日本通運）は３組３位で敗れた。混合リレーに出場した日本（金井、中島、宮田、吉永）は準々決勝で失格となった。

初の五輪で、最初のレースとなった女子５００メートル予選を終えた金井は「諦めないでよかった」。後方にいたレース終盤に、前を滑る選手が転倒。自身も巻き込まれてリンク壁にぶつかったが、倒れた３人の中でいち早く起き上がってレースに復帰し、２位に入った。

埼玉県出身。小学４年の時、様々な競技で「未来のアスリート」を育成する県の事業を知り、スケートに申し込んだ。バレエを習っていてフィギュアにも興味があったからだが、いざ参加するとショートトラックだった。「（練習で）なんか姿勢が低いなあって思った」。しかし、そのスピード感に魅了された。

武器は「一瞬の加速力」で、この日も「スタートで（速い選手に）ついていけたのは収穫」と語った。「夢の舞台」という五輪で好判断も光っての予選突破。ここから、さらに加速していく。（岡田浩幸）