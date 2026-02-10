女子プロレスラーのＳａｒｅｅｅ（２９）が１０日、都内で会見を開き、３月２２日横浜武道館で開催するデビュー１５周年記念の自主興行「Ｓａｒｅｅｅ−ＩＳＭ」の対戦カードを発表した。第２試合の６人タッグマッチではスターダム所属としてプロレス再デビューしたフワちゃんの参戦が決定。パートナーのＸ、ＸＸとともに、マーベラスの新鋭・暁千華（１９）、Ｘ、ＸＸ組と激突する。

フワちゃんは会見には欠席したが、主催者にコメントを寄せた。「去年の年末からスターダムに所属して日々精進していますが、皆さまにようやくＳａｒｅｅｅさんとの関係をお話しすることができます」と切り出し、プロレス再デビューに向けて極秘に指導受けていた“陰の恩人”がＳａｒｅｅｅだったことを激白した。

フワちゃんは約１年前にプロレス挑戦を考えていたというが、国内では周囲にバレて騒動になる可能性があるため、海外の道場に行こうとしていたという。「そんな状況の中で、唯一日本でこっそり練習を見ていただいていたのがＳａｒｅｅｅさんと伊藤（薫）さんでした。当時は誰にもバレないように私のＬＩＮＥの名前を『Ｆ』に変えてくれたり、中国でやる試合にマスクをかぶって出そうとしてくれたり、（スターダムの）なつぽいさんとバッタリ会った時も、『これには触れない』って顔をして乗り切ってくれたり、毎日いろんな工夫をしながら内緒で練習を見ていただいたＳａｒｅｅｅさんには感謝しかありません」と明かした。

「恩人のＳａｒｅｅｅさんが１５周年を迎えて、横浜武道館で自主興行をするとのことで、ここに乗り込まないバカがいるかよ。プロレスのご恩はプロレスで返させていただきます。３月２２日、待っとけよ！」と、闘志をにじませた。

また、メインイベントではスペシャルタッグマッチでＳａｒｅｅｅが彩羽匠（３２）と組み、スターダムの朱里（３６）＆センダイガールズの橋本千紘（３３）と時間無制限で激突する。