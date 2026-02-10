F/CE.×ワイルドシングスの人気タッグ、再び。さりげなく気が利いた、大人が着たくなるコラボウエア

もう、正直寒いのにはうんざり。つい先日も寒波の影響で雪が積もりましたし、まだまだ“冬”の猛威の真っ只中。いい加減、ダウンジャケットに身を包むのにも飽きました。何より、冬の装いは暗めのアイテムが多いのでテンションもいまいち上がりきりません。何か気分が上がるニュースはないものか、といろいろと探していたところ、ありましたよ、久しぶりに胸が踊るニュースリリースが。

それがF/CE.とワイルドシングスの2回目となるコラボレーション、「Impression by F/CE.」でした。

アイテム紹介に移る前に、まずはブランドのおさらいから。F/CE.は2010年にフィクチュールとしてスタートした日本のブランド（2016年にブランド名を現在のF/CE.に変更）。Functionality（機能性）、Culture（文化）、Exploration（探検）の頭文字を合わせたブランド名で、コンテンポラリーファッションをベースに機能的で高品質なウエアやバッグを輩出しています。その人気は凄まじく、今や飛ぶ鳥を落とす勢い。数々のアイテムともコラボを果たし、そのどれもがファッション通だけではなくあらゆる人たちから支持されています。

そしてワイルドシングス。こちらも言わずとしれた1981年に創業したアメリカのアウトドアブランド。アウトドアのみならずミリタリーウエアにも注力しているブランドで、ECWCS（エクワックス。アメリカ軍の拡張式寒冷地被服システム）のサプライヤーにも認定された本格派。ここ日本でもモンスターパーカが爆発的にヒットしました。

そんなふたつのブランドが再びタッグを組む、これは見逃すわけにはいきません。

今回のコラボアイテムは全部で3種類。アウターとパンツ、そしてTシャツが登場します。どのアイテムもベースはシンプル、それでいてさりげなく気も利いています。春を思わせる、爽やかでどこかワクワクするようなカラーリングも特徴です。早速ひとつずつ見ていきましょう。

▲F/CE.×ワイルドシングス「HAPPY JACKET AIR - IMPRESSION BY F/CE.」（全3色、各4万5000円）

まずはアウターから。高密度のナイロンを採用したこちらの「HAPPY JACKET AIR - IMPRESSION BY F/CE.」は、パッと見は非常にベーシック。しかし、右袖にはワイルドシングスのアウターではお馴染みのブランドネームが入った面ファスナー（しかもワイルドシングスとF/CE.がそれぞれ別で入ります）や、ダブルネームの引き手など細部まで両ブランドのエスプリが感じられる作りになっています。また、フードは襟に収納できるので、気分でスタンドカラーのように着用できるギミック付き。安定のブラックやグレーももちろん良いですが、やはりサックスに注目したいところ。明るいカラーは難易度が高いと思うかもしれませんが、ややくすんだ色味なので大人でも着やすく感じるはず。

▲F/CE.×ワイルドシングス「DENARI SIDE ZIP PANTS IMPRESSION BY F/CE.」（全3色、各3万5000円）

つぎにパンツ。こちらの「DENARI SIDE ZIP PANTS IMPRESSION BY F/CE.」はアウターとセットアップとしても楽しめるアイテムとなっています。アイテム名から気付いた人もいると思いますが、ワイルドシングスの中でも人気の「デナリパンツ」がソースとなったモノ。製品染めを施したあとに特殊な加工で光沢感を付与しているため、アウトドアパンツながら上品な表情を湛えています。裾に配されたボタンとファスナーでシルエットも変えられるので、1本で何役もこなす可能性を持っています。

▲F/CE.×ワイルドシングス「81 BORDER TEE - IMPRESSION BY F/CE.」（1万4000円）

最後に紹介するのはTシャツ「81 BORDER TEE - IMPRESSION BY F/CE.」。1981年にワイルドシングスがアメリカで生まれた、その当時の空気感をF/CE.が再構築して生まれた意欲作です。コットンの柔らかさとポリエステルの速乾性や軽量性を備えたCVC素材を使用したこちらは、80年代のアメリカのアウトドアやスポーツにおける自由さを表現しています。ただのボーダーTに留まらない、古着のような味わい深さはこういったデザインソースにあるのでしょう。

今すぐに着るのは寒いかもしれませんが、手元に置いておくことでこの春に袖を通すのが楽しみになりそうです。そんな魅力がこのコラボアイテムには詰まっています。

