スタジオには、県知事選挙で初当選を果たされた平田 研さんにお越しいただきました。

（平田 研さん）

「実際に接戦は予想していましたけれど、本当にまさに大接戦になりまして、開票状況を息をのんで見ておりました。

改めてそういった非常に拮抗した中で選ばれた形ですので、そのことをよく承知した上で、これからの県政に当たっていきたいと考えています」

開票結果を確認します。

三つどもえの戦いとなった知事選は、平田さんが28万7134票。

現職の大石さんが28万346票、新人の筒井良介さんが2万6390票という結果になりました。

平田さんと大石さんの差は「6788票」でした。

ご自身の言葉にもありましたけれども、選挙という意味でみると “接戦” といっていいと思うんですが、この票差はどのようにご自身で分析されていますか。

（平田 研さん）

「事前にいろんな情報もありましたけれども、票差がどれぐらい開くかということについては、非情に一番競った形で展開されたと思っています」

▼13の市町では大石氏 平田氏は8市町だが長崎市で約3万票の差つける

票の内訳を、市町別で確認したいと思います。

平田さんは島原市で5600票あまり、南島原市で6400票あまり大きくリードしましたが、五島市では大石さんに1万3000票あまりのリードを許しました。

そして、県北の大票田 佐世保市で9000票近く敗れたものの、県都 長崎市で3万票近く引き離しした形です。

大村市と諫早市、新幹線が通っている沿線ですが、熱量に反して今回の票の出方が非常に拮抗してるように思えましたが、どのように分析されていますか？

（平田 研さん）

「確かに諫早市と大村市では、多くの市長さん達にも応援していただきましたし、熱量という意味でも感じていました。

実際に数字を見た時に、どうかということは答えづらいところがありますが、取材で熱量を感じたといってましたけども、確かに熱量は非常にあった地域だと思っています」

▼3月始動「平田県政」まずは何にチャレンジ？

挨拶の中で印象的だったのが、平田さんご自身が立候補したのが知事になるためじゃない。

“知事の仕事をするために”とおっしゃったんですけれども、任期が来月2日から始まることで、まずはどんなことに取り組む、チャレンジしたいとお考えですか。

（平田 研さん）

「選挙中から、まずは経済対策、物価高対策をやっていくということを申し上げましたので、まず真っ先にその対応、対策、補正予算を組んでいくことを考えています。

それから “人口減少に負けない経済対策を” ということで、経済対策をこれからどう立て付けていくか、いろいろな人とも議論しながら組み立てていきたいと思います」

▼新幹線フル規格化について

長崎県の懸案事項の一つといっていいと思いますが、選挙戦では県政課題として、“新幹線西九州ルートの全線フル規格化” に向けた交渉も挙げていました。

後どのような道筋で進めていこうとお考えですか。

（平田 研さん）

「佐賀県、JR九州、国、いろんな相手がいる話です。それぞれに事情、考え方あります。

特に佐賀県のご事情、あるいは考え方を共有しながら進めていくことが大事だと考えているので、まずは当事者の方々との関係づくりから始めたいと思います」

▼石木ダム建設について

長年の懸案として、石木ダム建設事業があります。選挙期間中、治水の有識者の意見を聞く「流域委員会」設置の方針を掲げられました。

どのように石木ダムと向き合っていくのか教えてください。

（平田 研さん）

「流域委員会といいますか、有識者の意見を聞くプロセスは、私自身は建設推進の立場ですけども、学識者の意見を聞くことで意味があると考えています。

具体的に流域委員会にどのような役割を持たせるか、そこも含めてこれから進めていくことになります」

石木ダムといいますと、建設予定地は県北にあるわけです。

今回の選挙の支援体制を見てみると、県南や県央地域の自治体トップの多くは、平田さんを支持。県北や離島の部分は、現職の大石さんを支えたという構図があります。

その言ってみれば、“県内が二分”ということも言えるかもしれませんけれども、そういった意味では、この県北地域とは今後どう向き合っていきたいですか。

（平田 研さん）

「選挙戦中から私も重点政策のひとつとして、県北振興策は強く訴えてまいりました。具体的に県北の方々、佐世保の方々が、長崎市には新幹線が通り、スタジアムシティが出来る中で、“南北格差” が多くて…と口にされることも多い。そういった実態にも触れてきたので、まずは県政と県北の距離を縮める。

そのための “県北知事室” を佐世保に置くということで、まず知事が定期的に県北で勤務をする、あるいは現場を見て回る、現場の声を聞いていく。そうした中で県北の課題を一つひとつ、ダイレクトに解決していくような県政をやっていきたいと考えています」

これから始まる知事の仕事の意気込みを、改めて県民のみなさんにメッセージをお願いします。

「県民の皆様の負託をいただき、県政を担うことになりました。長崎県は確かに人口減少の中で、課題が多々あります。しかしながら、優れた技術を持つ企業がたくさんありますし、農林水産物も非常に高い評価を得ています。観光資源も、どこにも負けないものがある。

そうした長崎県の優れた資源を、県民のお一人、お一人と、一緒になって伸ばしながら、活力ある長崎県をつくっていきたいと考えている。

県民の皆さんと一緒に、次の時代の長崎県をつくっていくことに取り組んでいきたいので、どうか県民の皆さんと一緒に仕事をさせてくださいとお願いを申し上げたい。