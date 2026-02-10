能登を舞台にした「歴史マンガ」が描くもの

能登半島地震から2年、被災地のひとつ、石川県穴水町。仮設の校舎で子どもたちが熱心に取り組む姿があった。

手元にあるのは、郷土ゆかりの戦国武将・長連龍を描いた「歴史マンガ」を題材にした手作りの新聞。穴水小学校4年生の子どもたちだ。

長連龍は戦国時代、能登を舞台に活躍した武将。一度は滅亡した長家を、織田信長の支援を受けて再興した人物。歴史マンガ「不屈の武将 長連龍」では、その人生と、苦難に負けず、道を切り開いていく姿が描かれている。

マンガは郷土ゆかりの偉人に親しみを持ち、ふるさとの文化や歴史を学んでもらおうと、穴水町が企画し、東京のB＆G財団の助成を受けて、発刊。町内の小学校ではマンガをもとに、子どもたちそれぞれが新聞を作り、学びを深めている。

マンガが描く、ふるさとの誇り

◇児童「穴水町の偉人で、すごい人」

◇児童「逃げずに立ち向かう、いい人」

◇児童「家族全員がいなくなっても、穴水城を奪い返したことが、すごい」

◇児童「マンガの絵を見て、新聞に挿絵を入れました」

◇児童「マンガは吹き出しとか、言葉も短く、絵もあり、わかりやすかった」

描いたのは「少女漫画家」

石川県加賀市、山中温泉。温泉街の一角に佇む創業100年を超える食料品店。そこに、穴水の歴史マンガを描いた漫画家が「チハラ アケミ」さんがいた。

◇チハラアケミさん「私が得意とするものは、現代の女性向けのものが主流で、その路線だったのですけれども。歴史マンガを受けてみたら、めちゃめちゃ大変でした」

チハラさんは石川県加賀市大聖寺出身で、高校時代に描いた恋愛マンガが東京の大手出版社の目に留まり、「別冊フレンド」の読み切りで漫画家デビュー。その後、卒業した大聖寺実業高校を舞台にした商業科と電子機械科の男女の相容れぬラブコメディ「恋愛ジャンキー」が単行本化されるなど、当時、注目の少女漫画家でした。

◇チハラアケミさん「当時は地元の大聖寺の自宅で描いたものを東京の出版社に郵送し、編集さんと電話しながらでした。締め切りぎりぎりになり、編集さんが石川県の小松空港まで飛行機で来て、空港でマンガを受け渡したこともありました。アナログだったので、画材が散乱するし、消しゴムのかすもいっぱい散らかるし、大変でした」

チハラさんは10年余りの漫画家生活を経て、今は結婚してふたりの娘の母親に。

マンガもアナログからパソコンで作画するデジタルに変わりました。

◇チハラアケミさん「子どもにちょっと触れられても全然平気だったり、後ろからいきなり抱きつかれても、戻れるので、子育て中のマンガ制作としては、デジタルさまさまです」

「歴史マンガは初挑戦」

チハラさんは何度も穴水町に通い、戦国の世の衣装や集落などを絵にするため、現地取材を重ねた。長連龍と織田信長とのつながりを示す朱印状などの歴史資料や、長家の先祖を偲ぶ、穴水町の武者行列「長谷部まつり」も学び、2024年、マンガを完成させた。

長連龍が一族の仇を討つ爽快なストーリーの作品は、偉人マンガを助成した財団のランキングで、今も上位に入る人気ぶり。

企画した穴水町では、長連龍のマンガを学校や図書館に置いたほか、子どもたちに配布。小学4年生を対象にした授業の題材としても使っている。

◇穴水町・大間順子教育長「子どもたちもさることながら、保護者も非常に読みやすい、スタートのページに輝いた少年の目がある。何回も読みたくなる本に仕上がっているので大変喜んでいる」

少女漫画家のもうひとつの顔

漫画家として新たなステージに立ったチハラアケミさんには、もうひとつの顔が。石川県白山市の金城大学短期大学部美術学科・マンガキャラクターコースの講師。

◇学生は「自分もラブコメを描くので、そういうトーンの貼り方だったり、話の構成も、何から何まで全部教えてもらって、すごく分かりやすくて、とてもいい先生だと思う」

地元・山中温泉では地域の町おこしにも積極的に関わっている。商店街の魅力をイラストで紹介したり、小学生たちと一緒に缶バッチのカプセルトイを作り、地域の賑わいに一役買う。

◇山中温泉湯の本町商店振興会二木克治さん「商店街の親父たちの発想ではなかなか情報発信力も低いし、そこはやっぱりチハラさんのデザイン力であったり、それと何より地元愛を持っている方なので、いろいろな無茶も言えるので、とても助かっています」

マンガが描く地域の未来

◇漫画家・チハラアケミさん「マンガとかイラストだと、子どもたちにキャッチーなので、手に取ってもらいやすかったり、知ってもらいやすかったりするので、私が持っている得意なものなので、そういう繋がれるものが作れるとしたら幸せだなと思っています」

穴水町に続き、石川県野々市市からも歴史マンガのオファーが入るなど、活躍の幅を広げているチハラさん。マンガを通して、子どもたちや次代を担う若者たちとつながり、町おこしも。その手から、地域の未来を描いている。