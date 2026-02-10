阪神戦力外、元ドラ1投手の驚きの去就にX注目「夢あるな」「伸びしろしかない」1軍では最速154キロも記録
森木の新たな挑戦が話題を集めている（C）産経新聞社
阪神を戦力外となっていた森木大智がMLBのパドレスとマイナー契約を結んだと、MLB公式サイトに現地時間2月9日までに掲載された。
【動画】歴史的な強さだった！感動の阪神優勝の瞬間をチェック
森木は高知中時代に軟式で150キロを計測、「スーパー中学生」として早熟な才能が脚光を浴びた。2021年のドラフト1位で阪神に入団。ルーキーイヤーの22年、8月28日の中日戦（バンテリン）でプロ初登板、最速154キロを計測したことも話題を集めた。しかし1軍での登板はその後のDeNA戦とわずか2試合に終わるなど伸び悩んだ。
課題の制球難に苦しみ、プロ4年目となった2025年シーズンは育成契約に。ウエスタンリーグでも結果を残せず、25年10月に球団から戦力外通告を受けた。
戦力外通告を受けた際は現役続行に意欲を示し、その後NPBのトライアウトも受けていた。
潜在能力の高さを認められていたドラ1右腕の再出発がわかり虎党も興奮。XなどSNS上では「大歓迎すぎる」「夢あるな」「伸びしろしかない」「可能性を信じて大舞台で頑張ってほしい」と応援の声が続々と上がっている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。