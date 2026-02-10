「本当はアイドルやめたくない」アイドル、卒業発表に「闇が深そう」の声。「一生後悔すると思います」
女性アイドルグループ・CLEAR'Sの斜向井まなかさんは2月9日、自身のX（旧Twitter）を更新。グループからの卒業を発表し、さまざまな声が寄せられています。
【画像全文】アイドルが突然のグループ卒業発表
同日には、CLEAR'Sの公式Xも斜向井さんの卒業を発表。そこには卒業理由について「家庭の事情」と簡潔に記されています。2025年9月にグループへ加入し、約半年の活動となりました。
この投稿には「原因ってなんやろ…」「全然円満な終わりじゃないみたいだね」「家庭の事情で泣く泣く引退って」「闇が深そう」「こんな急なことある？」「推し始めたばかりなのに」などの声が寄せられています。
「こんな急なことある？」斜向井さんは「涙が毎日止まりませんでした。読んでもらえたら嬉しいです」とつづり、直筆の手紙を投稿。「3月8日（日）をもちまして斜向井まなかはCLEAR'Sを卒業させていただきます」と、グループからの卒業を発表しました。また「まず1番に伝えたいことがあります。本当はアイドルやめたくないです」「もし、原因となる事実が解決するならすぐにアイドルに戻りたいです」と、胸中を吐露。「どうにかしようと考えましたが、どうしても解決できず決断しました。この決断をしたことに一生後悔すると思います」という言葉から、やむを得ない事情があったものと思われます。
