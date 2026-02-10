女性アイドルグループ・CLEAR'Sの斜向井まなかさんは2月9日、自身のXを更新。グループからの卒業を発表しました。（サムネイル画像出典：斜向井まなかさん公式Xより）

女性アイドルグループ・CLEAR'Sの斜向井まなかさんは2月9日、自身のX（旧Twitter）を更新。グループからの卒業を発表し、さまざまな声が寄せられています。

【画像全文】アイドルが突然のグループ卒業発表

「こんな急なことある？」

斜向井さんは「涙が毎日止まりませんでした。読んでもらえたら嬉しいです」とつづり、直筆の手紙を投稿。「3月8日（日）をもちまして斜向井まなかはCLEAR'Sを卒業させていただきます」と、グループからの卒業を発表しました。また「まず1番に伝えたいことがあります。本当はアイドルやめたくないです」「もし、原因となる事実が解決するならすぐにアイドルに戻りたいです」と、胸中を吐露。「どうにかしようと考えましたが、どうしても解決できず決断しました。この決断をしたことに一生後悔すると思います」という言葉から、やむを得ない事情があったものと思われます。

同日には、CLEAR'Sの公式Xも斜向井さんの卒業を発表。そこには卒業理由について「家庭の事情」と簡潔に記されています。2025年9月にグループへ加入し、約半年の活動となりました。

この投稿には「原因ってなんやろ…」「全然円満な終わりじゃないみたいだね」「家庭の事情で泣く泣く引退って」「闇が深そう」「こんな急なことある？」「推し始めたばかりなのに」などの声が寄せられています。

「こんな結果になってしまいましたが」

10日には「あした（きょう）のライブです！」と、ライブの告知を投稿した斜向井さん。「残り１ヶ月アイドルである時間を大切に過ごしていくので最後まで見守ってくれるととてもうれしいです」「こんな結果になってしまいましたが１秒でも多く笑顔でいられるようにがんばります」ともつづっています。苦渋の決断によりグループを卒業することになりましたが、斜向井さん自身は前を向こうとしています。(文:堀井 ユウ)