¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û²¦²ñÄ¹¡¡½©¹Í¥¿Í¤ÎÂÇ·â¤ËÌÜ¸«Ä¥¤ë¡Ö¤³¤Î»þ´ü¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¡Ä¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î²¦Äç¼£µåÃÄ²ñÄ¹¡Ê£¸£µ¡Ë¤¬£±£°Æü¡¢µÜºê½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Î½©¹Í¥¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤ÎÂÇ·â¤ËÌÜ¤ò¸«Ä¥¤Ã¤¿¡£
¡¡½©¹¤Ï¤³¤Î¥ª¥Õ¡¢»³Àî¤äµð¿Í¡¦ºäËÜ¤Ë»Õ»ö¤·¤ÆÂÇ·â¤ò²þÎÉ¤·¤¿¡£ÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤âÂ¤ò¾å¤²¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊÑ¹¹¤·¡¢µÜºê½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¥¤¥ó¤ÎÂÇµå¤òÏ¢È¯¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤«¤é¤â¡ÖÂÇ·â¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂÇ·âÎý½¬¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È²¦²ñÄ¹¤ÏºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Ø»Ò¤«¤é¿È¤ò¾è¤ê½Ð¤·¡¢ÇØÈÖ¹æ£µ£²¤ÎÂÇ·â¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥óÃæÃÊ¤ËÄ¾·â¤¹¤ëÆÃÂçÃÆ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¤¿½©¹¤ÎÂÇ·â¤Ë¡Ö¤³¤Î»þ´ü¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤«¤é¡×¤ÈÌÜ¤ò¸«Ä¥¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ÖË¾¤Þ¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡×¤È°ì¸À¡£¥×¥í£¶Ç¯ÌÜ¤Ç¤ÎÈôÌö¤òÌÜ»Ø¤¹Ì¤´°¤ÎÂç´ï¤Ë¶¯¤¤´üÂÔ¤ò¤«¤±¤¿¡£