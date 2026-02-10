【佐賀記念】カズタンジャーは5枠6番、地方勢はオケマル、ユメノホノオなど好メンバー揃う
2月12日（木）に佐賀競馬場で行われる、佐賀記念（Jpn3・4歳上・ダ2000m）の枠順は下記の通り。JRAからは5頭。交流重賞で堅実な走りを見せるカズタンジャーは5枠6番から。近走安定した走りを見せるデルマソトガケ、中央再転入の10歳馬ヘリオスらが出走。地方からは兵庫のオケマルなど面白い顔ぶれが揃った。発走は19時30分。
1枠1番
ユメノホノオ
牡6・56.0・吉原寛人
田中守・高知
2枠2番
ビキニボーイ
牡6・56.0・山口勲
東眞市・佐賀
3枠3番
コスモファルネーゼ
牡7・56.0・石川慎将
真島二也・佐賀
4枠4番
アラジンバローズ
せん9・57.0・笹田知宏
新子雅司・兵庫
5枠5番
メイショウフンジン
牡8・57.0・酒井学
西園正都・栗東
5枠6番
カズタンジャー
牡5・57.0・川田将雅
新谷功一・栗東
6枠7番
アウトドライブ
牡5・56.0・飛田愛斗
池田忠好・佐賀
6枠8番
デルマソトガケ
牡6・58.0・団野大成
須貝尚介・栗東
7枠9番
タイキマクスウェル
せん7・56.0・金山昇馬
池田忠好・佐賀
7枠10番
ヘリオス
せん10・56.0・原優介
小手川準・美浦
8枠11番
カゼノランナー
牡5・56.0・西村淳也
松永幹夫・栗東
8枠12番
オケマル
牡4・55.0・下原理
盛本信春・兵庫