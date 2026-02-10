神木隆之介、結婚発表「お相手は一般の方となります」【全文】
【モデルプレス＝2026/02/10】俳優の神木隆之介（32）が2月10日、所属事務所の公式サイトを通じ、結婚を発表した。
所属事務所「Co-lavo.Inc」は「この度、神木隆之介が結婚したことをご報告させていただきます。 なお、お相手は一般の方となりますので、取材等はお控えいただけますと幸いです」と発表した。
神木のコメントも公式サイトにて掲載。「私事で大変恐縮ではございますが、この度、一般女性の方と入籍しました事をご報告させていただきます」と伝え「これまで長らく応援していただき、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。これからも大好きなお芝居を続けていけるよう、一生懸命頑張ります」と今後の活動にも意気込みをつづっている。
神木は1993年5月19日生まれ、埼玉県出身。幼少に芸能デビューを飾り、子役として活躍。その後、ドラマ「学校のカイダン」（日本テレビ系／2015年）への出演をはじめ、主演作として2023年放送のNHK連続テレビ小説「らんまん」や映画「ゴジラ-1.0」（同年公開）、日曜劇場「海に眠るダイヤモンド」（TBS系／2024年）など数々の話題作で存在感を放ってきた。活躍は演技だけにとどまらず、ジブリ作品「千と千尋の神隠し」（2001年）、アニメ映画「サマーウォーズ」（2009年）、「君の名は。」（2016年）など声優としても類まれなる表現力を発揮している。（modelpress編集部）
◆神木隆之介、幼少に芸能デビュー
神木は1993年5月19日生まれ、埼玉県出身。幼少に芸能デビューを飾り、子役として活躍。その後、ドラマ「学校のカイダン」（日本テレビ系／2015年）への出演をはじめ、主演作として2023年放送のNHK連続テレビ小説「らんまん」や映画「ゴジラ-1.0」（同年公開）、日曜劇場「海に眠るダイヤモンド」（TBS系／2024年）など数々の話題作で存在感を放ってきた。活躍は演技だけにとどまらず、ジブリ作品「千と千尋の神隠し」（2001年）、アニメ映画「サマーウォーズ」（2009年）、「君の名は。」（2016年）など声優としても類まれなる表現力を発揮している。（modelpress編集部）
