「鎧真伝サムライトルーパー」から「蒼穹のカイト」「水簾のムサシ」「荒野のヤマト」「閃光のシオン」がプラモ化決定！【#生配信30ML】「30MF 灼熱のガイ」のパッケージも初公開
【30MF 鎧真伝サムライトルーパー 蒼穹のカイト】 7月 発売予定 価格：5,500円 【30MF 鎧真伝サムライトルーパー 水簾のムサシ】 8月 発売予定 価格：5,500円 【30MF 鎧真伝サムライトルーパー 荒野のヤマト】 9月 発売予定 価格：5,500円 【30MF 鎧真伝サムライトルーパー 閃光のシオン】 10月 発売予定 価格：5,500円
BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MF 鎧真伝サムライトルーパー 蒼穹のカイト」などを7月から10月に発売する。価格は各5,500円。
本製品は、アニメ「鎧真伝サムライトルーパー」に登場する「蒼穹のカイト」「水簾のムサシ」「荒野のヤマト」「閃光のシオン」の4名を、BANDAI SPIRITSのプラモデルブランド「30 MINUTES FANTASY（30MF）」のフォーマットで商品化するもの。
今回2月10日に行なわれた配信「第13回 30 MINUTES LABEL新商品発表会」にて本製品を発表しており、「蒼穹のカイト」に関してはサンプルも公開され、弓を構える姿を確認することができた。
また本製品以外にも、3月発売予定の「30MF 鎧真伝サムライトルーパー 灼熱のガイ」のサンプルや、サンライズが書き下ろしたパッケージも公開された。
「30MF 鎧真伝サムライトルーパー 蒼穹のカイト」
「30MF 鎧真伝サムライトルーパー 灼熱のガイ」【第13回 30 MINUTES LABEL新商品発表会】
(C)SUNRISE