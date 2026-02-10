【30MF 鎧真伝サムライトルーパー 蒼穹のカイト】 7月 発売予定 価格：5,500円 【30MF 鎧真伝サムライトルーパー 水簾のムサシ】 8月 発売予定 価格：5,500円 【30MF 鎧真伝サムライトルーパー 荒野のヤマト】 9月 発売予定 価格：5,500円 【30MF 鎧真伝サムライトルーパー 閃光のシオン】 10月 発売予定 価格：5,500円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MF 鎧真伝サムライトルーパー 蒼穹のカイト」などを7月から10月に発売する。価格は各5,500円。

本製品は、アニメ「鎧真伝サムライトルーパー」に登場する「蒼穹のカイト」「水簾のムサシ」「荒野のヤマト」「閃光のシオン」の4名を、BANDAI SPIRITSのプラモデルブランド「30 MINUTES FANTASY（30MF）」のフォーマットで商品化するもの。

今回2月10日に行なわれた配信「第13回 30 MINUTES LABEL新商品発表会」にて本製品を発表しており、「蒼穹のカイト」に関してはサンプルも公開され、弓を構える姿を確認することができた。

また本製品以外にも、3月発売予定の「30MF 鎧真伝サムライトルーパー 灼熱のガイ」のサンプルや、サンライズが書き下ろしたパッケージも公開された。

【第13回 30 MINUTES LABEL新商品発表会】

(C)SUNRISE