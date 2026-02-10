「人の心とかないんか？」 『呪術廻戦』注目シーンのTOP3発表
動画配信サービスのABEMAは10日、アニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」第51話「葦を啣む」放送時のコメント最多シーンTOP3を発表した。視聴者からのコメントを多く集めたシーンを独自調査した結果となっている。
【動画】「人の心とかないんか？」 公開された『呪術廻戦』注目シーンまとめ映像
また、「TVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」第51話コメント最多シーンTOP3」としてABEMAアニメ公式Xにて、TOP3の映像を公開している。
『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、主人公の高校生・虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足を踏み入れるダークファンタジー。2018年3月〜24年9月にかけて『週刊少年ジャンプ』で連載されていた漫画が原作で、コミックスは累計発行部数1億5000万部を突破。
テレビアニメ第1期が20年10月〜21年3月に放送され、21年12月には劇場アニメ劇場版 呪術廻戦 0』が公開されると、全世界興収265億円の大ヒットを記録。23年7月〜12月にはテレビアニメ第2期が放送された。そして、シリーズ続編となる第3期『呪術廻戦 死滅回游 前編』は、謎に包まれた史上最悪の術師・加茂憲倫が仕組んだ、呪術を与えられた者たちの殺し合いがダイナミックに描かれる。
▼TVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」コメント最多シーンTOP3
・第51話「葦を啣む」
1位：禪院直哉「人の心とかないんか？」
2位：禪院真希vs直哉、決着の瞬間
3位：真依の死によって“フィジカルギフテッド”になった真希
