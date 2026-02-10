山登志浩さん（中道・前）

「声なき声、本当に困っておいでのみなさん、働くみなさん、ごくごく普通に暮らしていきたいと願っている大勢のみなさんの期待を背負っていると自負をしています。絶対に負けられません！」



選挙戦最終日の7日。

雪が降りしきるなか訴えていたのは、新党の中道改革連合から立候補した前職の山登志浩さん46歳。



山さん

「いくら熱い訴えをしても雪はなかなか解けませんね。まさにこれがね理不尽な選挙の象徴だと思いますよ」





山さんは前回、富山1区で自民党候補に僅差で破れ、比例で復活当選。しかし、わずか1年3か月で衆議院が解散し、立憲が公明と結成した新党からの立候補となりました。公示日に駆けつけたのは、枝野幸男元内閣官房長官でした。枝野元内閣官房長官「これからの国会での活躍にも強い期待をしていますし、小選挙区で勝ち抜くということについても期待が持てると」山さん「小選挙区、今回は小選挙区で押し上げていただきたい」しかし、ベテランの枝野さんも落選するほど中道に逆風が吹いていました。山さんは、一人でも多くの有権者と接することに力を入れました。山さん「今お仕事？」男性「ウーバーイーツです。声が聞こえたので飛んで参りました」山さん「雪道なので気を付けて」男性「頑張ってください」富山型デイサービス施設では、高齢者福祉の実態に向き合いました。山さん「言いたいことがあったら言ってください、ぜひ」高齢の女性「国民年金を上げてほしい。生活できんよ」NPO法人にぎやか 阪井由佳子理事長「このままだと私たちはこの運営もできなくなるし、この人たちを支えることもできなくなるのは間違いない。全部お金の問題。この家も老老介護、姉妹2人で体を酷使しながら24時間の介護を続けている。これ以上苦しくなったら一緒に死なんなんという思いの人たちがいっぱいいる」山さん「私は声なき声を、届きにくい声をしっかり受け止めるのが野党議員の役割だと思っていますから」今回、期待を寄せたのが公明の持つ1区内でおよそ1万票とされる組織票です。公明の県議、市議も一緒に活動しました。公明党県本部 佐藤則寿代表「鉄の鎖をぶっちぎって、自由に、本当の戦い。私ども公明党、全力で山登志浩さんの大勝利に向けて思い切り働いていく、勝ち抜いていく」選挙戦序盤は、選挙区での当選を目指した山さんですが、徐々に劣勢と報じられると…ともに連合富山の推薦議員として協力してきた国民民主党の庭田幸恵参議院議員もマイクを握りました。国民民主党 庭田幸恵参議院議員「ガソリンの暫定税率は与党1強でなかったから廃止になりました。自民一強、冗談じゃないよ。自民党が私たち、弱っている人や苦労している人たちを本当に救ってきたと言えますか」しかし、新党の認知度はなかなか広がりません。山さん「党の名前はもちろん、政策をしっかりと私が先頭に立ってしっかりと売り込んでいきたい」自らの発言や政策をAIに学習させてテーマソングもつくりました。終盤にかけて手応えを感じていましたが…、得票は2万7000票余り。公明が持つとされる1万票を積み上げるどころか、前回選挙の6割にとどまりました。比例代表での復活当選もなりませんでした。山さん「大惨敗、完敗であります。ここまで低迷するとは露も思っていませんでした」公明党県本部 佐藤則寿代表「浸透する時間が本当になかったのが大変悔しい」中道は全国で惨敗。特に立憲出身候補は壊滅的な敗北となりました。立憲民主党 岡粼信也代表代行「（組織について）われわれも、上部組織もどう判断するか、意見交換したい」山さん「反転攻勢をどうやっていくのか、どういう活動が富山市あるいは県内でできるのか考えていきます」