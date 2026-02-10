衆議院選挙の結果を受けて自民党県連は先ほど会合を開き、県連会長に富山3区選出の橘慶一郎さんを再び選びました。

一方で県連の役職を外されている田畑裕明さんの処遇については結論が出ませんでした。



きょうは県連所属の県議会議員が集まって、富山市で会合を開きました。

おととい行われた衆議院選挙で自民党は県内3つの選挙区を独占したうえ、比例代表北陸信越ブロックでも単独立候補した2人が当選し、県関係で合わせて5人が当選しました。

冒頭をのぞいて非公開で行われた会合では、去年の参議院選挙の敗北で県連会長を辞任していた橘慶一郎さんが再び会長に就くことを決めました。





自民党県連 橘慶一郎会長「1つ1つ課題を解決しながら、高市内閣の強く豊かな日本列島ということについて、しっかり県連としてバックアップしていけるように県連の前進のためにしっかり努力をさせていただきたい」一方、比例で当選した田畑裕明さんは、おととし発覚した無断・架空の党員登録問題を受けて現在、県連の役職を外されています。橘会長は今後、本人の思いも聞きながら話し合いを進めるとしました。自民党県連 橘慶一郎会長「（本人の）思いもよく受け止めながら、かつ県連の皆様方と納得感がある形で、この問題の最後決着というかいい形の収拾・決着を図っていく」