ミラノ・コルティナオリンピックは１０日、フリースタイルスキーの男子モーグルで予選１回目が行われ、３大会連続出場で前回北京大会「銅」の堀島行真（トヨタ自動車）（２８）が唯一の８０点台となる８５・４２点で１位となり、１２日の決勝進出を決めた。

残る日本勢はいずれも初出場。島川拓也（日本仮設）（２７）が７４・８２点で１３位、藤木豪心（イマトク）（２８）が７３・６８点で１４位、西沢岳人（リステル）（２６）が７０・４１点の２２位で同日に行われる予選２回目に回った。

モーグルはコブのある急斜面を滑り、ターン（６０％）、エア（空中技、２０％）、タイム（２０％）の合計点で順位を競う。予選１回目には３０人が出場、まず１０位までの決勝進出が決まった。堀島のライバルで、１４年ソチ大会「銀」、１８年平昌大会「金」、前回北京大会「銀」で、Ｗ杯で通算１００勝も達成したミカエル・キングズベリー（カナダ）は７９・１１点で３位通過。

１２日に予選２回目が行われて２０人がそろう。決勝も同日に行われる。

【経過】

まず日本勢の先陣を切ったのは藤木。４番目に登場すると、初出場ながらスムーズな滑り。６番目に登場した島川もリズミカルに滑り切った。

続く西沢は第２エアの着地でバランスを崩し、右足が少し浮いたように見えた。日本勢４人の中では得点は最も低くなった。

キングズベリーは１２番目に登場。貫禄の滑りで、この時点で暫定トップ。

直後の１３番目、堀島の滑りには迫力があった。エアやターンもきっちり決まり、ゴールの瞬間に右手でガッツポーズを作ってみせた。

後続で堀島を上回る選手はいなかった。