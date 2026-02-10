俳優の神木隆之介（32）が一般女性と結婚したことが10日、分かった。所属事務所が公式サイトで「このたび、神木隆之介が結婚したことをご報告させていただきます」と発表した。

神木はサイトを通じ声明を発表。「お世話になっている皆様へ いつも応援いただきありがとうございます。私事で大変恐縮ではございますが、この度、一般女性の方と入籍しました事をご報告させていただきます。これまで長らく応援していただき、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。これからも大好きなお芝居を続けていけるよう、一生懸命頑張ります」と決意を新たにした。

事務所も「お相手は一般の方となりますので、取材等はお控えいただけますと幸いです」と呼び掛けながら、「長きに渡り、応援を賜り改めて感謝申し上げます。今後とも、ご指導ご鞭撻のほど、宜しくお願い申し上げます」とした。

神木はこれまで結婚について「経験してみたい」と話すこともあったが、これまでに目立った熱愛報道はなく、ファンや関係者からは驚きの声が上がった。

神木は1993年生まれ、2歳から子役として活躍。2005年に映画「妖怪大戦争」で主演を務め、第29回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞した。映画では「桐島、部活やめるってよ」「バクマン。」「ゴジラ-1.0」、ドラマでは23年NHK連続テレビ小説「らんまん」や24年TBS日曜劇場「海に眠るダイヤモンド」などで主演を務めた。「千と千尋の神隠し」「君の名は。」では声優としても活躍した。25年には芸能生活30周年を迎えていた。