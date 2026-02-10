お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、嶋佐和也が９日に自身らのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ニューヨーク Ｏｆｆｉｃｉａｌ Ｃｈａｎｎｅｌ」を更新した。

この日は、お笑いコンビ・いぬの有馬徹、太田隆司をゲストに招いた。

有馬は、昨年の「キングオブコント」準々決勝の直後にＳＮＳで観客のマナーに対して苦言を呈して大炎上したことを述懐。

有馬は「本当に大人げなかったわ。俺、初めて炎上した…」と切り出し、ネタ中に、最前列にいた観客が途中退席したことを回想。「今からボケますよっていうときに…。ちょっとニヤニヤしながら。ゆっくり歩いて」「気になってしまった」などと話した。屋敷は「なるほどな…。それはキツイな…」と有馬に同情した。

有馬は当時、自身のＸで「最前列の上手側の席を立って客席中央を練り歩き急ぐわけでも屈むわけでもなく下手出口から出ていった。一発目のボケの直前よ。そこほんと繊細やからやめてほしい」と投稿。さらに「芸人みんなこの数分に人生丸ごと投げ込んでるんだ。これ以上は勘弁してくれ。頼む。」とつづったことが大きな話題になった。