【SVリーグ】日本製鉄堺ブレイザーズ 0ー3 大阪ブルテオン（2月7日・男子第13節）

【映像】相手コートで…あり得ない超絶プレー

男子バレーで、ボールを追いかけてネットを越え、相手コートでまさかの超絶プレーが披露された。超絶プレーに「思った以上にやばすぎる」「ご飯三杯いける」など驚きの反響が相次いだ。

2月7日に大同生命SVリーグ男子の第13節が行われ、大阪ブルテオンは敵地で日本製鉄堺ブレイザーズと対戦。オールスターゲーム明けの一戦で、大阪ブルテオンのアントワーヌ・ブリザールによるスーパープレーが飛び出した。

大阪Bが第2セット6ー4とリードする場面、相手の強烈なサーブが打ち込まれると、リベロ・山本智大がかろうじて拾ったボールはそのまま相手コートの方まで打ち上がった。見送ればラインの外に落ちて日製堺の得点というシーンで、セッターが魅せた。

ブリザールは咄嗟にネットを潜って落下地点まで相手コートのボール落下点に到達すると、クルッと後ろを向きながら自コートに向かってトス。これをライトの西田有志がすぐさまスパイク。これは相手にブロックされたが、ボールの跳ね返りを今度は中央のミゲル・ロペスが強打。強烈なスパイクで相手を吹っ飛ばし、ボールは観客席へと飛び込んで大阪Bのポイントとなった。

その全てがハイレベルなプレーであった中で、特筆はブリザールのトス捌きだ。相手コートからトスを戻す際、サイドライン真上に伸びたアンテナより外側を通す必要があるため高度な技術が求められるが、フランス代表セッターは平然とそれをやってのけた。ネットをくぐり、落下点に入り、体勢を変えて、すぐさまトス……流れるようなプレーに場内も沸き立った。

このシーンはファンもSNSでリアクションを寄せ、「マンガ見たいなプレー！ヤバすぎ」「このプレーだけでご飯三杯はいける」「見たことがないようなトスを上げるブリザールw。それを打つ西田くんも凄い」「全員意味不明」といった驚きの声であふれ返り、リーグ屈指のセッターとアタッカー陣の超絶プレーに酔いしれた。

なお、大阪Bは3ー0とストレート勝ち。ブリザールがゲームをコントロールし、エース・西田が23本打って14得点、アタック決定率は驚異の60.9%、ロペスも12得点を上げるなど、無類の強さを誇る攻撃陣が機能して7連勝をマークした。（ABEMA de J SPORTS／SVリーグ）