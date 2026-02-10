衆議院選挙での大勝は、自民党にとってことし5月の県知事選挙に向けた弾みとなりました。自民党が現職・花角知事の続投を求め続ける一方、大きく議席を減らした「中道」はどう動くのでしょうか。



衆院選で自民党の候補を支援しようと県内各地を駆け回った花角知事。選挙戦最終日にも応援に駆け付けマイクを握りました。



〈花角知事〉

「人の輪を作ることが一番重要なんです」



続投を求める自民党の「輪」は既に出来上がっています。





〈自民党県連・帆苅謙治県議団長〉「5月にもなんかあるようでございますので我々もしっかりとそれぞれの後援会をまとめて頑張ってまいります」〈自民党・楡井辰雄県議〉「5月に出ますよ…と本人は言ってませんけど、ぜひよろしくお願い申し上げてご挨拶といたします」5月14日に告示され、31日に投開票される県知事選挙。花角知事は2018年に初当選し、現在2期目。3期目への去就はまだ明らかにしていません。〈花角知事〉「まだまだこれから」前回の選挙では自民党、公明党県本部、国民民主党県連から支持を受けました。〈自民党県連・岩村良一幹事長〉「（出馬の）要請は何回もしていますよ。知事がまだ発表されていませんから。2月の末からは県議会も始まるということでその過程の中で決断、判断してくださればいい」一方、国政で自民党と対峙してきた立憲民主党。知事選で独自候補の擁立を目指し、選挙直前は公明党と「中道改革連合」を結成しましたが。Q）今度は中道改革連合として…〈中道改革連合（前立憲県連幹事長）米山隆一氏〉「（候補を）出すんでしょうね。多分さすがに知事選にはそうなってると思うしそうでないと困ります」しかし、中道改革連合は今回の衆院選で118議席を失い、議席数は選挙前の3分の1以下に、県内でも小選挙区で全敗し、独自候補擁立の動きに陰りが見えます。〈中道改革連合（前立憲県連代表）西村智奈美氏〉「どういう形になるかわかりませんが、とにかく状況は変わったと思います」県政では自民党とともに花角知事を支援してきた公明党は―〈公明党県本部・市村浩二代表〉「全く白紙の状況」Q）場合によっては旧立憲の皆さん と手を携えることは？「そこは一切候補者も出ていませんので仮定の話はノーコメントでお願いしたい」候補を探す立場でありながら、自身も候補のひとりとして名前が上がっていた米山さんは。〈中道改革連合（前立憲県連幹事長）米山隆一氏〉「知事選は結果に関わらずしっかりやるべきだと思いますのでそれはきちんと党の方で候補者を選ぶべきだと思う」Q)ご自身は？「それはわからないですね。現時点では何ともいえない」大敗で大打撃を受けた中道改革連合は、党としての立て直しが最優先となりました。3期目の出馬について「検討」の姿勢を貫く花角知事。Q）出馬について現段階で…〈花角知事〉「まだこれから検討します」2期目最後の県議会は2月24日に開会します。