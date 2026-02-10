【バカでも作れる飯？やってみ？】腹ぺこ夫が暴言！「ぜったい忘れないから」＜第3話＞#4コマ母道場
家事の中でも、とくに負担が大きいのが毎日の食事作り。献立を考え、買い物をして、調理して……食べ終われば後片付けまで待っています。そんな手間ひまかけた食事を否定されたら……？ 誰だって腹が立ちますよね。
第3話 バカでも作れそうなご飯
【編集部コメント】
ユウスケさんは残業も多く、家族みんなで食べるよりも、子どもたちが寝しずまっている中、ひとりで夕食を食べることのほうが多いのだとか。この日はいつもより帰りが遅く、さまざまなメニューを思い浮かべながら帰宅したのかもしれませんが……それにしても発言がヒドすぎます。まずは作ってくれていた食事に感謝するべきなのではないでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・横内みか
