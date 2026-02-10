＜モラハラ旦那は気づけない＞恋愛中も要注意！相手がDV予備軍かを見極めるポイントとは
パートナーからのDVに悩む人は、少なからずいるようです。人格を否定するなどの心理的暴力も、DVの一種。ただ身体的暴力であればはっきり「これはDVだ」と分かっても、心理的な暴力は境界が曖昧です。ママスタコミュニティに、友人の交際相手に関するトピックがありました。
隠れDVを見抜くのは難しい？結婚するまで本性を見せないことも
『モラハラ男かどうかって、交際中にどこを見れば分かる？ 友だちは、彼氏に「ムリしないで。自分の身体を大事にしてほしい」と言われたそう。そんな彼でも急にモラハラになることってあるのかな』
『モラハラ男は、結婚するまで正体を現さないよ』
『外面がすごくいい。周囲には「あの人がそんなこと、するわけないじゃん」と、信じてもらえない』
具体的な内容も含めた、たくさんのコメントが集まりました。最初から自分の自慢話ばかりするような「俺さま」タイプなら分かりやすいものの、一見やさしそうな人もいるとのこと。
『低姿勢で周囲からの評判もいいのに、付き合ってみたらモラハラ男だったことがある』
長い交際期間を経て結婚したのに、その後豹変した旦那さんの話も複数ありました。こうなるともう、何を信じればいいのか分かりませんよね。
「自分の身体を大事に」の言葉が気になったママもいて、「大げさな言い回しをしているのが、なんとなくイヤな印象」「芝居がかっている感じが気になる」といった指摘も。表面上はやさしい言葉にしか感じませんが、勘ぐりだせばいくらでも怪しく思えてしまいます。
注意信号は出ていても、恋愛中は気付かない！
そもそも心理的なDVとはどんなことを指すのでしょう。政府広報オンライン「DV(配偶者や交際相手からの暴力)に悩んでいませんか。一人で悩まず、お近くの相談窓口に相談を！」には、その具体例があげられています。例えば大声で怒鳴ったり、相手をののしったりする行為。人格を否定するような暴言や、長時間の無視なども該当するようです。最初からその傾向があれば避けられるのですが、隠されていては見抜くことが難しいかもしれませんよね。
また、こんな声もありました。
『「やさしい人ほど注意」は分かる。でも、モラハラ離婚した人たちを見ていると結婚前から「ん？」と思うことは多い。そのときは見過ごしちゃうんだって』
『予兆はあったのに、一旦スルーをしてしまう。勝手に「あー、私にもダメなところがあったかな」「今日は疲れていたのかな」と理由を探して、納得しちゃうんだよね』
『今思えば「あれはモラハラだったんだな」と思うことはある。でもそのときは好きだから、受け入れられたんだろうな』
これぞ恋愛マジック！ どんな人にだって起こり得るのが、怖いところです。
見抜くためのポイントは？必要なのは第三者の目
それぞれが思う、モラハラ男を見抜くためのチェックポイントも届きました。
『独占欲が強い。「髪を伸ばせ」「スカートは履くな」とか』
『返信が少し遅れただけで鬼のような連投メッセージか、着信履歴がズラリ』
束縛が激しい相手には要注意とのこと。女友だちと出かけることさえ制限されていたという方は「返信をしなかったら、実家にまで電話された」そうです。恋愛マジックにかかっているときは、それさえ「彼に愛されている」と感じてしまうのでしょうか。
『思い通りにならないときにイラッとしたり、不機嫌になることで相手を動かそうとする』
こうした態度が表に出るのは、ほんの一瞬。相手の言い分を素直に受け入れるタイプの方には、気付きにくいかもしれませんね。
『モラハラ男があなたにやさしくしているときは、我慢している。そして、他人にはすさまじくキレる。運転中とか見てみて』
『付き合っているときは彼女のために頑張る。でも、他人には厳しい。とくに高齢者をバカにする』
相手によって態度を変えるのも、要注意ポイントのひとつ。やさしくされればそのまま「やさしい人」と信じてしまいそうですが、そのやさしさは他者に対しても同じでしょうか。よくよく観察することをおススメします。
車の運転についても複数のコメントがありました。
『モラハラ男は運転が下手。前しか見ていないから、後ろの車の迷惑など考えない』
このように教えてくれた方も。たしかに、運転にはその人の性格が出るといいます。渋滞に過度にイライラしたり、のんびりした他の車に毒づいたりするようなら危険信号ですよ。
『コンビニや飲食店の店員への態度で分かる。その態度が、いつかあなたにする態度だよ』
『店員さんへの態度が横柄なのは、モラハラ予備軍』
『サービス業の方には、どんな態度も発言も許されると思っている』
態度を変える相手として多くのコメントが寄せられたのが、店員さんやタクシー運転手などサービスを求められる職種の方々。それに加えて「公共の場での態度や、ゴミの捨て方にも出る」という意見もありました。人としてのモラルがあるかないか、というわけです。
『「結婚するまで我慢してた」と、言われたことがある。めちゃくちゃ猫をかぶっていたみたい』
どんなに用心深くチェックしたつもりでも、こうした事態はあり得ます。結婚後、さらに出産後に発覚したケースもありました。
「この人、なんだかおかしい」と感じたら、これまでの言動を思い返してみましょう。違和感が続くようなら、まずは周囲に相談です。恋愛マジックにかかっていない第三者だからこそ、見えるものがあるはずです。だからこそ投稿者さんのお友だちも、お願いをしてきたのでしょう。ここはぜひ、冷静な目で判断してあげてほしいです。
編集・あいぼん イラスト・加藤みちか