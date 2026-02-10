エッセイストの内田也哉子さん（49）が10日、都内で「ディオール バンブー パビリオン」オープンイベントのフォトコールに登場した。12日に東京・代官山にディオールの新たなコンセプトストアがオープンすることを祝して、豪華セレブリティが集結した。

ストアの外観はパリ本店のたたずまいを、竹林に着想を得たゴールドのバンブーで再解釈。禅がコンセプトの庭園や緑のオアシスなど、植物に囲まれた壮大な空間が広がる。天井や壁には和紙をあしらい「レディ ディオール」バッグをかたどったちょうちんがともる。フランス料理のカフェも併設され、ミシュラン獲得シェフが手がけた特別メニューを楽しめる。

内田さんは白のコットンシャツにデニムのパンツを着用。「メンズルックなんですけど、このウエストコートは18世紀のフランスの紳士服からインスパイアされたモダンなコート。デニムパンツも形がとてもおもしろい」と気に入っている様子。11日に50歳の誕生日を迎える。「今日は40代最後の日なんですよね。50代に向けて夢が広がる。私は長野県の美術館の共同館主をしていて、自然の里山の上にあって、これからいろんな植物が芽生える。自然とアートを来館された皆さまにたくさん味わってもらえるように。皆さまを誘えればというのが目下の夢です」と話した。