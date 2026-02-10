サイボウズ、マレーシアでkintoneの広告キャンペーンを開始
サイボウズとそのマレーシア法人である「Kintone Southeast Asia Sdn. Bhd.」は2月10日、マレーシアで「kintone」の広告キャンペーンを開始したことを発表した。CRM（Customer Relationship Management：顧客管理）の業務効率化をテーマに、"Goodbye, work stress. Hello, Kintone!" と銘打ち、ミュージカル調の動画広告の2月公開を皮切りに、OOH（Out of Home：屋外広告）、ラジオ、SNSなど複数の媒体で順次展開する。
煩雑なデータ管理や進捗確認に悩む現地のビジネスパーソンに、kintoneによってストレスから解放された働き方を提案する。
4月以降にはマレーシアの大型ビジネスイベントへのブース出展や登壇なども予定しているという。
マレーシアで放映する動画広告"Hello, Kintone"編の一場面
