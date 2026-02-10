メディアミックスプロジェクト「リ・クレシェンド！」に大西亜玖璃・中島由貴・小原莉子など人気声優が参加決定！
メディアミックスプロジェクト「リ・クレシェンド！」ファーストライブにて、追加キャストがサプライズ発表されました
2026年2月8日、東京・浅草花劇場で「Re:CRESCENDO!（リ・クレシェンド！）」の1stライブ「-The First Show-」が昼夜2部で開催され、大盛況のうちに終了した。
「Cu Sith☆ROAR」や「MiMi-C-RADLE」、「Chimera Sky」などのユニットが、オリジナル曲に加え浅倉大介プロデュース楽曲のカバーを披露し、豪華声優陣がステージを沸かせた。
終演後にはサプライズで大西亜玖璃、中島由貴、小原莉子ら新キャスト8名が発表され、プロジェクトがさらに拡大。公式は4月以降のマンスリー公演も予定し、ファンから喜びの声が相次いでいる。
＜追加キャスト＞
大西亜玖璃
『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』上原歩夢役で知られ、同作から派生したユニット「AiScReam」のメンバーとしての活動やソロシンガーとしても活躍する、声優・アーティスト。
中島由貴
『アイドルマスター シンデレラガールズ』シリーズの乙倉悠貴役、『BanG Dream!』シリーズの今井リサ役などで知られる声優の中島由貴。『BanG Dream!』発のリアルバンド「Roselia」のベーシストとしても活動し、日本武道館公演をはじめとする大規模ライブや国内外ツアーに出演している。
小原莉子
声優・ギタリストの小原莉子。『BanG Dream!』朝日六花役として声優活動を行うほか、同作発のリアルバンド「RAISE A SUILEN」のギターを担当。富士急ハイランド・コニファーフォレスト公演などの大型ライブ、音楽フェスへの出演も果たしている。
三村遙佳
ゲーム『アサルトリリィ Last Bullet』初鹿野瑤役や、『D4DJ』シリーズの大鳴門むに役を担当。近年はグラビアや競馬関係の仕事など幅広い活動を展開する声優の三村遙佳。
道井悠
『Tokyo 7th シスターズ』神城スイ役、『Lilac』では主演エミル役など、声優としてアニメ・ゲーム作品に出演するほか、趣味であるパチンコ・パチスロに関連した番組や企画などでも活躍。
山田美鈴
『魔法使いになれなかった女の子の話』ユズ＝エーデル役、アニメ『瑠璃の宝石』笠丸葵役、ゲーム『D4DJ Groovy Mix』ヴェロニカ役などを演じ、舞台や朗読劇などでも活躍。
中川梨花
舞台女優としてキャリアをスタートし、近年はゲーム『シャインポスト Be Your アイドル!』伊藤紅葉役、アニメ『菜なれ花なれ』美空かなた役など、声優としても活動の幅を広げている。
蓮水杏那
本プロジェクトのオーディションを経て選出された新人。
●作品情報
「リ・クレシェンド！」
現在活動中の３グループのキャストは以下
CuSith★ROAR
＜クーシー★ロア＞
Vo.クウ：槇すいれん（新人）
Gt.レン：大塚紗英（BanG Dream!「Poppin’ PARTY」花園たえ役）
Key.ココ：若井友希（i☆Ris）
MiMi-C-RADLE
＜ミミクレイドル＞
Vo.ナギサ：工藤晴香（BanG Dream!「Roselia」氷川紗夜役）
Gt.ユミ：むらみー（ギタリストYouTuber）
Mp.キツカ：生田輝（アイドルマスターシンデレラガールズスターライトステージ ナターリア役）
Chimera Sky
＜キメラスカイ＞
Vo.オウカ：Fuki（Unlucky Morpheus）
Gt.ルミナ：成美（ガールズメタルギタリスト）
【スタッフ】
製作：リ・クレシェンド！製作委員会
キャラクターデザイン：えれっと
脚本：望公太
衣装：YOSHIO
協力：株式会社イーエスピー／エイベックス・ピクチャーズ株式会社／Great Romance Records／株式会社kibatsu／株式会社クィーンズアベニュー／株式会社アンシェリ／ビーフェクト合同会社／株式会社テイルポット／ダーウィンレコード／株式会社ぐあんばーる
●配信情報
浅倉大介カバーシリーズ・デジタルシングル配信中
Cu Sith★ROAR
『SPIRAL（オリジナルアーティスト：pool bit boys）』
配信リンクはこちら
https://linkco.re/f9hQm1Vu
MiMi-C-RADLE
『dope light（オリジナルアーティスト：Iceman）』
配信リンクはこちら
https://linkco.re/TQgbyMby
Chimera Sky
『Heavenly Blue（オリジナルアーティスト：The Seeker）』
配信リンクはこちら
https://linkco.re/x594AfdR
© 2025 Re:CRESCENDO! project All Right Reserved. Powered by SKIYAKI Inc.
関連リンク
『リ・クレシェンド！』公式サイト
https://re-crescendo.com/
公式YouTube「Re:CRESCENDO!【公式】」