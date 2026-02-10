自民党の歴史的圧勝となった今回の衆院選。高市政権継続で鹿児島にどのような影響が考えられるのでしょうか。政治学の専門家や街の人に聞きました。

「国民との約束を実現していく、私はその先頭に立ってやりぬく」

9日夜の会見で公約の実現に意欲的な姿勢を見せた高市総理。

街では、高市政権に期待を寄せる声が聞かれました。

（高校3年生）「XやTikTokで『サナ活』が流行っている。飲食店で（バイトしている）時給をあげてほしい」

（60代 自営業）「中国とは今のままで良い。対等に言いたいことは言う、強い高市さんのほうがかっこいい」

（30代 医療関係）「物価が高くなっているので減税や、子ども2人いるので子育て支援があれば」

政治学の専門家は自民党の歴史的な勝利に国会運営における影響を懸念しています。

（鹿児島大学・政治学 藤村一郎 准教授）「比重が自民党に重くなっている。自民党がやろうと思うことがほぼできる、憲法改正以外は。チェックや待ったというブレーキが壊れた状態。そこが議会として少し心配」

高市総理が9日の会見で「夏前には国民会議で中間取りまとめを行う」とした消費税減税については、地方への影響を注視する必要があると話します。

（鹿児島大学・政治学 藤村一郎 准教授）「（消費減税は）財源を国債に求めないと言っているので、地方に関する何かを削ることは想定可能。注意深く見たほうがいい」

県産品を海外に売り込むためには政府が諸外国との関係をどう構築していくのかがカギを握ると見ています。

（鹿児島大学・政治学 藤村一郎 准教授）「鹿児島は売れるものをいっぱいもっているが、茶は従来通り伸びが期待できるが、対中国では発展性はなさそう。（自民党内に）日中関係もこのままではいけないと思っている人がいる。その人たちが党内でどういう動きをするか、高市さんがどう対処するかがひとつ見るポイントになると思う」

これから手腕を振るう高市政権。鹿児島の暮らしにどのような影響をもたらすのか注目です。

