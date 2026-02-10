Number_i¡¢HANA¡¢Mr.Children¡¢Mrs. GREEN APPLE¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡Ä¡ÖCOUNTDOWN JAPAN ²»³Ú¥Á¥ã¡¼¥È¡×º£½µ¤ÎTOP10¡Ê2·î7Æü¡ÊÅÚ¡ËÉÕ¡Ë
¥°¥é¥ó¥¸¡¦±ó»³ÂçÊå¤ÈÄ¬¼ÓÍýºÚ¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö£Ê£ÁÁ´ÇÀ COUNTDOWN JAPAN¡×¡ÊËè½µÅÚÍË13:00¡Á13:53¡Ë¡£2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢JFN³Æ¶É¤Î¥ª¥ó¥¨¥¢²ó¿ô¡¢CD¥»¡¼¥ë¥¹¡¢Apple Music¤ÎWeekly ¥Á¥ã¡¼¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò½¸·×¤·¤¿¡ÈÁ´¹ñNO.1 FM¥Ò¥Ã¥È¥Á¥ã¡¼¥È¡ÉTOP10¡Ê2·î7Æü¡ÊÅÚ¡ËÉÕ¡Ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£10°Ì¡§¥ì¥È¥í¥ê¥í¥ó¡Ö¥ê¥³¥ó¥Æ¥£¥Ë¥å¡¼¡×
Àè½µ5°Ì¤«¤é5¥é¥ó¥¯¥À¥¦¥ó¢ Àè½µ¤Î¥²¥¹¥È https://news.audee.jp/news/wGZanV2HSL.html¤Ç¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥í¡¼¥ó¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤¬5½µÏ¢Â³¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ª ¤Þ¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥¿¥¤¥à¥º¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ë¡¢¥ì¥È¥í¥ê¥í¥ó¤ÎSpotifyµðÂç³¹Æ¬¹¹ð¤¬·ÇºÜ¡ª ¤³¤ì¤Ï¡¢ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡¢King Gnu¤ËÂ³¤¯²÷µó¤Ç¤¹¡£
¢£9°Ì¡§Æü¸þºä46¡Ö¥¯¥ê¥Õ¥Ï¥ó¥¬¡¼¡×
½éÅÐ¾ì¡ª 1·î28Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿16ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡£¥·¥ó¥°¥ë¥»¡¼¥ë¥¹¤Ï58.7ËüËç¤Ç¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Æü¸þºä46¤Î¼«¸ÊºÇÂ¿½é½µÇä¾åËç¿ô¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£8°Ì¡§King Gnu¡ÖAIZO¡×
Àè½µ2°Ì¤«¤é6¥é¥ó¥¯¥À¥¦¥ó¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡ÙÂè3´ü¡Ö»àÌÇ²óÞâ Á°ÊÔ¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤¬¡¢4½µÏ¢Â³¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£
¢£7°Ì¡§OSHIKIKEIGO¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥Ê¥¤¥È¡×
½éÅÐ¾ì¡ª ¥½¥ó¥°¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¥á¥¤¥¯¤Ê¤É¡¢¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ç³Ú¶ÊÀ©ºî¤ò¹Ô¤¦¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦OSHIKIKEIGO¤¬¡¢2·î4Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¤Ç¤¹¡£
¢£6°Ì¡§aiko¡ÖCry High Fly¡×
Àè½µ7°Ì¤«¤é1¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¢¬ 1·î14Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿47ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤¬3½µÏ¢Â³¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£aiko¤µ¤ó¤Ï¡¢Àè·î¤«¤é6·îËö¤Þ¤ÇÂ³¤¯Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ÖLove Like Pop vol.25¡×¤ò³«ºÅÃæ¡£2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë¤Ëºë¶Ì¸©¡¦ÂçµÜ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£5°Ì¡§¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡ÖTEST ME¡×
Àè½µ¤Î8°Ì¤«¤é3¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¢¬ ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡ÛÂè3´ü¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤¬¡¢2½µÏ¢Â³¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤Î½Õ¤Ë¼«¿È6ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLEGEND¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£4°Ì¡§Mrs. GREEN APPLE¡Ölulu.¡×
Àè½µ¤Î1°Ì¤«¤é3¥é¥ó¥¯¥À¥¦¥ó¢ TV¥¢¥Ë¥á¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡×Âè2´ü ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤¬¡¢4½µÏ¢Â³¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£2·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦Âç¿¹¸µµ®¤µ¤ó¥½¥íÌ¾µÁ¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ß¥Ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØOITOMA¡Ù¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£3°Ì¡§Mr.Children¡ÖAgain¡×
Àè½µ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤ºÂè3°Ì¡£¥É¥é¥Þ¡Ö¥ê¥Ö¡¼¥È¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¼çÂê²Î¤¬¡¢2½µÏ¢Â³¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£Mr.Children¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡ÖAgain¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£2°Ì¡§HANA¡ÖCold Night¡×
Àè½µ¤Î9°Ì¤«¤é7¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¢¬¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥á¥À¥ê¥¹¥È¡×Âè2´ü¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤¬¡¢2½µÏ¢Â³¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£½µ¤ÎÂè1°Ì¤Ï¡Ä¡Ä¡©
¢£1°Ì¡§Number_i¡Ö3XL¡×
½éÅÐ¾ì¡ª 1·î29Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿Number_i¤Î¿·¶Ê¤¬1°Ì¤Ë¡ª Ê¿Ìî»çÍÔ¡Ê¤Ò¤é¤Î¡¦¤·¤ç¤¦¡Ë¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¤¿Æ±¶Ê¤Ï¡¢É½Âê¶Ê¤È¤·¤Æ½é¤Î¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡£½é½µ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¿ô¤Ï¼«¸ÊºÇ¹â¤ÎÌó8Ëü5,000¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤òµÏ¿¤·¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤â¡¢¼«¸ÊºÇÂ®¤È¤Ê¤ë1Æü¤È50Ê¬¤Ç1,000Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥²¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤ËÅÏîµÈþÊæ¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£2·î12Æü¡Á15Æü¤ËÅìµþ¡¦Áð·î¥Û¡¼¥ë¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë¥³¥ó¥È¸ø±é¡Öº®ÆÜvol.8¡×¤Î¤ªÏÃ¤Ê¤É¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥²¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤ËÅÏîµÈþÊæ¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£2·î12Æü¡Á15Æü¤ËÅìµþ¡¦Áð·î¥Û¡¼¥ë¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë¥³¥ó¥È¸ø±é¡Öº®ÆÜvol.8¡×¤Î¤ªÏÃ¤Ê¤É¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÏîµÈþÊæ¤µ¤ó
